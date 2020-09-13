Şeffaf Telefonlar Geliyor, İşte iPhone 12! - Teknoloji Haberleri #113

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta.

Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

Samsung'un şeffaf telefonu ortaya çıktı.

Türksat 5A uydusu SpaceX ile gönderilecek.

iPhone 12 tanıtım tarihi açıklandı.

Oppo Watch Türkiye'de satışa sunuldu.

Apple çalışanlarına özel yüz maskesi geliştirdi.

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin 1 trilyon metreküpün üzerinde olduğu iddia edildi.

Karantinaya uymayanlar yurtlara yerleştirilecek.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

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