Yandex Türkiye'den Çıkıyor, Yerli Uçan Araba Teste Girdi! - Teknoloji Haberleri #114

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta.

Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

Gümrük memurları 2.000 adet OnePlus Buds'a çakma AirPods diyerek el koydu.

Amazon Prime fiyatı yükselmeyecek.

Apple yeni ürünlerini tanıttı.

Yerli uçan araba Cezeri havalandı.

Ülkemizde ilk koronavirüs aşısı denenmeye başlandı.

Singapur Hava Yolları hiçbir yere gitmeyen seferler düzenlemeye başlıyor.

PS5 fiyatı belli oldu.

Ehliyet ve kimlik birleşiyor.

Yandex Türkiye ofisini kapatıyor.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

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