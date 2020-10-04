İnternet Bedava Oluyor, Steam İndirimleri Belli Oldu! - Teknoloji Haberleri #116

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta.

Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

En güvenilmeyen sosyal medya platformu belli oldu.

Amazon Prime indirim tarihleri açıklandı.

FarmVille kapanıyor.

Ay'ın diğer tarafını aydınlatana para verilecek.

Netflix'e zam gelebilir.

Öğrencilere ücretsiz internet verilmeye devam edilecek.

Steam indirim tarihleri sızdırıldı.

Facebook mesajları ve Instagram mesajları birleşti.

Cep telefonu fiyatları yükseldi.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.

Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.