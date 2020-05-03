Sosyal Medyaya Kimlik Şartı Geliyor, Samsung Büyük Şokta! - Teknoloji Haberleri #94

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz.

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi Veriye Dayalı İnovasyon Laboratuvarı tarafından oluşturulan Koronavirüs tahmin araştırması Türkiye'de görülecek son vaka için 15 Mayıs tarihine işaret ediyor.

Türkiye'de görülecek tarihine işaret ediyor. MIT araştırmacıları ve Türk profesör Canan Dağdeviren, kişinin hayati fonksiyonlarını takip etmek için kıyafetlere dahili sensörler geliştirdi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Covid-19 aşısı ve ilacı hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

ve ilacı hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, vatandaşlara çağrıda bulundu. Kara, hastanelerin koronavirüs nedeniyle gerekli tedbirleri aldığını belirterek, acil olarak hastaneye gitmesi gerekenlerin çekinmemelerini söyledi.

Bilim insanları doksan gün etkili dezenfektan geliştirdiklerini duyurdu.

dezenfektan geliştirdiklerini duyurdu. Samsung Galaxy S20 Ultra kamera kırılma sorunu ile gündeme geldi.

kamera kırılma sorunu ile gündeme geldi. Samsung'un 150MP ISOCELL kamera sensörü üretimini tamamladığını ve 250MP ISOCELL kamera sensörü geliştirmeye başladığı söyleniyor.

geliştirmeye başladığı söyleniyor. Oppo Find X2 Ülkemizde satışa sunuldu. Cihaz özellikleri ile dikkat çekiyor.

TikTok, Android ve iOS'ta toplam 2 milyar indirme sayısını geçti.

Elon Musk, koronavirüs tedbirlerini eleştirdi.

Xiaomi, Redmi Note 9 serisi tanıtıldı.

Sosyal medyaya TC kimlik no ile giriş yapılabilir.

Tüm detayları yukarıda yer alan videodan izleyebilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz.