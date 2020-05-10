Ucuz Telefon Tarih Oldu, GTA Oyuncularına 500 Bin Dolar Veriliyor - Teknoloji Haberleri #95

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz.

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

Xiaomi Mi Band 5 ilk kez görüntülendi.

Rockstar Games, GTA Online oyuncularını ödüllendirmeye devam ediyor. Bu Mayıs ayında GTA Online’a giriş yapan tüm oyuncular nakit para ile ödüllendirilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından maske tavan fiyatı hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada maske satışında tavan fiyatın 1 TL olarak belirlendiği bilgisi paylaşıldı.

Tesla CEO’su Elon Musk sahip olduğu bütün gayrimenkullerini satmaya hazırlanıyor.

Uzayda çekilecek ilk film için Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk ile yılların eskitemediği oyuncu Tom Cruise bir araya geldi.

iPhone 12 modelleri ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ederken, söylentiler LiDAR Sensör üzerinde yoğunlaşıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rover Takımı, ABD'de Mars Society tarafından düzenlenen University Rover Challenge adlı yarışmaya katıldı ve dereceye girdi.

Koronavirüs pasaportu geliyor! Biyometri şirketi Onfido, bazı ülkelerde pilot uygulamasına başlanan koronavirüs pasaportlarının yakında hazır olacağını söylüyor.

Redmi Note 8 satış rekoru kırdı.

Birim fiyatı 200 doların altındaki cep telefonları için ithalatta gözetim uygulaması getirildi.

Tüm detayları yukarıda yer alan videodan izleyebilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz.