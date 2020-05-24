Her Eve 100 Megabit İnternet Geliyor, Netflix Hesapları Kapatılıyor! - Teknoloji Haberleri #97

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz.

Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:

Apple, koronavirüs nedeniyle ödemeleri erteleme kararı aldı.

Suya düşen iPhone aylar sonra çalışır halde bulundu.

Huami Face ID ile çalışabilen ve kendi kendini dezenfekte edebilme yeteneğine sahip bir maske geliştiriyor.

FBI, iPhone'a sızmayı başardı.

Maske ile spor yapmak ölümcül olabilir.

Ulaştırma Bakanı 2023 yılında her eve 100 Mbps internet geleceğini söyledi.

Deezer, Türkiye'ye resmi olarak giriş yaptı.

GTA 5, satış rakamları açıklandı.

Netflix, uzun zamandır kullanılmayan hesapları siliyor.

Yerli otomobil fabrikası için ilk kazma vuruldu.

Huawei, Google alternatifini kullanıma sundu.

Ellerimizi kaç kez yıkamalıyız? Uzmanlar açıkladı.

Tüm detayları yukarıda yer alan videodan izleyebilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz.