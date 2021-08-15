Telefon kullanırken yapılan 10 hata başlıklı videomuzda, birçok yararlı bilgi bulunuyor. Neredeyse her telefon kullanıcısının yaptığı bu hataları bir araya getirerek, daha sağlıklı bir telefon kullanımı elde etmenizi sağlamaya çalıştık. Bu hatalar arasında şarj etme alışkanlıklarından, herkesçe bilinen doğru yanlışlara kadar maddeler yer alıyor.

Akıllı telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyorlar. Neredeyse herkes akıllı telefon kullanmaya başladı. Akıllı telefonlar ise beraberlerinde birçok yeni zorluğu hayatımıza taşıyorlar. Videomuzda yer alan hatalardan bazılarını yapmak, telefonunuzun ömrünü kısaltabilir. Ömrü kısalan bir telefon, beraberinde yeni telefon satın alma ihtiyacını getirebilir.

Şarj alışkanlıklarından açık kalan uygulamaları kapamaya kadar listemizde birbirinden yararlı bilgiler var. Hemen aşağıda videomuzda yer alan bilgilerin başlıklarını bulabilirsiniz. Fakat videoda bu bilgilerin ayrıntılarını ve detaylarını sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz.

Telefon Kullanırken Yapılan Hatalar

1- Açık uygulamaları kapatmak

2- Yüzde 20'nin altına inmeden şarj etmek

3- Güneş ışığı altında şarj etmek

4- Telefonu şarj ederken, yatağın üzerine bırakmak

5- Telefonu yastığın altına koyarak uyumak

6- Mavi ışık filtresini açmamak

7- Gereksiz bildirimlere izin vermemek

8- Kullanmadığınız uygulamaları telefondan silmek

9- Resmi olmayan uygulamaları yüklemeyin

10- Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısını tam anlamıyla kapatın