Telefonla Ölçtük, Kaç CM? - Google Measure inceleme

Google Measure uygulaması ile uzunlukları, yükseklikleri, mesafeleri çok kolay ve telefonunuz dışında hiçbir ölçü aletine ihtiyaç duymadan ölçebileceksiniz. Tamindir Bey’in detaylı incelemesini yaptığı Google Measure uygulaması, akıllı telefonu olan herkesin cihazına ölçü aleti özelliği getiriyor.



Google sanal gerçeklik kütüphanesini kullanan uygulama, kurulumu sırasında sizden önce Google ARCore uygulamasını yüklemek için izin isteyecek. ARCore, Google’ın artırılmış gerçeklik deneyimler oluşturma platformu ve Measure uygulamasının altyapısını oluşturuyor. Bu kurulumun tamamlanmasının ardındani uzunluk ölçen uygulamanın kurulumuna geçiyor. Uygulamayı açtığınızda, ilk olarak sizden kalibrasyon için telefon kameranıza çevreyi göstermenizi isteyecek, bu süreç bazen uzun olabiliyor fakat uygulama sanal gerçeklik ortamını, sizin kameranız ile algıladığı ortama uyarlıyor ve alanda beyaz pikseller ile işaretlemeler yapıyor. Bu piksellerin yer aldığı alanlarda ölçümlerimizi yapabiliyoruz. Uygulamanın ekranında temel olarak 2 adet araç mevcut. Bunlardan bir tanesi yükseklik ölçer diğeri ise uzunluk ölçer. Uzunluk ölçme aracı, adından da anlaşılacağı gibi iki nokta arasındaki mesafeyi ölçüyor, hatta noktaları farklı yönlerde uc uca ekleyerek, girintili çıkıntılı alanların uzunluklarını ölçebilmenize olanak tanıyor. Yükseklik ölçme aracı ise, örneğin evinizdeki tavan ve yer arasındaki yükseklik, bir objenin yüksekliği gibi dikey eksende ölçümler yapmanıza olanak tanıyor.

Bir çok kişinin işine oldukça yarayacak Google Measure uygulaması, özellikle ara sıra ölçüm yapması gereken kişilerin telefonunda bulunması gereken bir uygulama. Android ve iOS akıllı telefonlar için geliştirilen bu uygulama, şuanki sürümünde bir takım geliştirmelere ihtiyaç duyuyor olsa da genel anlamda gayet başarılı çalıştığını söyleyebiliriz.

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