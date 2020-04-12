Telefonlar Virüs Saçıyor, Xiaomi Kendini Şaşırdı! - Teknoloji Haberleri #91

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

iPhone 9 Çinli perakende sitesinde listelendi ve fiyatı ortaya çıktı. Salgının biteceği tarih matematiksel olarak hesaplandı. İstanbul Zeytinburnu'nda çekilen bir videoda görülen "yürüyen çuval" kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Ülkemizde maske satışı yasaklandı. Maskeler ücretsiz olarak alınabilecek. Huawei Mate Xs Türkiye'de satışa çıktı. PlayStation 5'in kolu tanıtıldı. Sık sık temas ettiğimiz cep telefonları koronavirüsünün yayılmasında tehlike oluşturabilir.

Koronavirüsün hücreye saldırdığı an görüntülendi. Kızılay ücretsiz el dezenfektanı dağıtmaya başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'den yardım istedi. Huawei kendi kredi kartını tanıttı. Xiaomi Mi 10 Türkiye fiyatı ortaya çıktı.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz.

Tamindir'i takipte kalın!