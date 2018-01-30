Termal Macun Nasıl Sürülmez

Bilgisayar montajı birçoğumuzun gözünü korkutan bir iş. Kabloları yanlış yere takmaktan, parçalara baskı uygularken onlara hasar vermekten çekinen birçok kullanıcı bu nedenlerden ötürü bilgisayar montajını ustalarına bırakıyorlar. Kimi kullanıcılar ise aldıkları parçaları monte etmek için bir usta bulamadıklarında internetteki videolara başvuruyor. Fakat her video size yardımcı olmayabiliyor, aksine zarara sebep olabiliyor.

İzleyeceğiniz bu videoda bir AMD işlemci montajı yapılıyor. İşlemci, anakartın üzerine yerleştirildikten sonra işlemci fanının monte edilmesi gerekiyor. Fakat bu işi yapmadan önce, işlemci fanının metal bloğu ile işlemci arasındaki ısı iletimini sağlayacak termal macunu sürmeniz gerekiyor. Bu videodaki termal macun sürme kısmı ise tam bir facia.

Videoda montajı yapan kişi öncelikle işlemcinin üzerine diş macunu sürermişçesine ya da bir pastaya krem şanti sıkarmışçasına termal macunu boca ediyor. İşlemcinin üzerine bu kadar yüksek miktarda termal macun sürmenizin gerekmediğini belirtelim. Bir nohut tanesi kadar termal macun yeterli olacaktır. Termal macun sıkıldıktan sonra yapmanız gereken şey macunu eşit bir şekilde işlemcinin üzerine baskı uygulamadan dağıtmak. Fakat gereğinden fazla macun sürerseniz ister istemez bu macun işlemcinin kenarlarından taşacak, anakarta bulaşacaktır. Videoda da bu durum gerçekleşiyor. Macun işlemci üzerinde dağıtılmamış olsaydı bile işlemci fanı takıldığında dışarı taşacaktı.

Macun sürülmesi bittikten sonra bir diğer önemli hata yapılıyor. İşlemci fanının montaj vidaları takılırken tek bir vida yerleştirlliyor ve tek taraflı olarak üzerine baskı uygulanıyor. Bu durum sonucu anakartın tek bir noktasına ağırlık biniyor, işlemcinin tek bir noktasına baskı oluşuyor. Böyle bir hareket sonucunda işlemci üzerindeki (Intel işlemcilerde anakart üzerindeki) pinleri, yani küçük iğneleri yamultabilir, büyük maddi kayıp yaşayabilirsiniz. Yapmanız gereken şey ise önce işlemci fanını vida deliklerinin üzerine baskı uygulamadan oturtmak, sonrasında köşelerden hafifçe eşit bir şekilde baskı uygulamak.

Bu videonun, ürettiği ekran kartı, anakart ve bilgisayarlar ile tanıdığımız MSI'ın resmi "nasıl yapılır" kanalında paylaşılmış olması ise bir diğer dikkat çekici nokta. Sonradan silinen video, başka kullanıcılar tarafından tekrar YouTube üzerinde paylaşılmış.