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The Elder Scrolls V: Skyrim VR Geliyor!

Erkan Calp
Erkan Calp Oyun
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Bethesda Game Studios’un efsane açık dünya fantastik rpg oyunu The Elder Scrolls V: Skyrim, sanal gerçeklik desteğiyle yeniden karşımıza çıkacak. 17 Kasım’da PlayStation VR için çıkış yapacak olan rpg oyunu, Dawnguard, Hearthfire, Dragonborn resmi eklenti paketleriyle birlikte tam Skyrim deneyimi yaşatacak.

Diğer platformlara 2018’de geleceği açıklanan oyunun sanal gerçeklik (VR) sürümü için yayınlanan yeni videosunda hem oyun içinden görüntüler sunuluyor hem de geliştiricilerle yapılmış röportajlar (oyun hakkında bilgiler, oyuncuların bekledikleri, VR sürümün orijinal sürümden farkları vs) yansıtılıyor. Bu arada Nintendo Switch sahibiyseniz, aynı gün - VR olmayan sürümüne - kavuşup oynama şansına sahip olacaksınız. Oyunun HTC Vive için 2018'de çıkacağı söylentileri de ortada dolanmakta.

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ETİKETLER : Skyrim rpg oyun The Elder Scrolls V VR

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