The Evil Within 2'nin "Kırmızı Bantlı" Çıkış Videosu

Bethesda, 13 Ekim Cuma günü resmi olarak çıkış yapacak yeni korku oyunu The Evil Within 2'nin çıkışına sayılı saatler kala özel bir video yayınladı. Bolca vahşet ve kan içeren videoda oyunda karşılaşacağımız sahnelerden ve oyunun hikayesinden kesitler paylaşılmakta.

Survival horror türünde bir oyun olan The Evil Within 2, bize sınırlı kaynaklarla, zorlu şartlarda düşmanlarımızla savaşma imkanı verecek. Oyunda derin bir hikaye de bulunuyor. Yöneteceğimiz ana kahraman olan Sebastian Castellanos, kızını bulabilmek için akıl sağlığının sınırlarını zorlayacak ve çarpık STEM dünyasında bilinmedik tehlikelerle yüzleşecek. Biz, Castellanos'un bu işi nasıl gerçekleştireceğini belirleyeceğiz, dilersek oyunda silahlarımızı konuşturabilecek, dilersek gizlice hareket ederek cephanemizi saklayacağız.

The Evil Within 2'de savaşacağımız yaratıklar özenle tasarlanmış. Bir hayli ürpertici görünen düşmanlarımız fizik kurallarını zorlayacak şekilde hareket edecekler, bu nedenle sürekli tetikte olmamız gerekecek. Oyunun uzun hikayesi boyunca birçok farklı ve gizemli karakterler tanışacak, kimiyle iş birliği yaparken kiminden sakınmaya özen göstereceğiz.

The Evil Within 2 PC'de Steam platformunun yanısıra PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına da çıkış yapıyor.