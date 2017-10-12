PC Toplarken Yapmamanız Gereken 5 Şey (Boşa Para Harcamayın!) 05:00

PC Toplarken Yapmamanız Gereken 5 Şey (Boşa Para Harcamayın!)
iPhone Home Tuşu Sorunu ve Çözümü Videosu 04:11

iPhone Home Tuşu Sorunu ve Çözümü Videosu
TeamSpeak 3 Türkçe Yama Kurulumu Nasıl Yapılır 01:33

TeamSpeak 3 Türkçe Yama Kurulumu Nasıl Yapılır
Geleceğe Dönüş 4 Fragmanı 03:31

Geleceğe Dönüş 4 Fragmanı
Sadece 5000TL! - Samsung Galaxy Note 8 İnceleme 21:00

Sadece 5000TL! - Samsung Galaxy Note 8 İnceleme
Windows 8 Açılışta Hesap Parolası Kaldırma 02:41

Windows 8 Açılışta Hesap Parolası Kaldırma
3 Adımda Video Formatı Değiştirme 01:13

3 Adımda Video Formatı Değiştirme
GTA 5 Tarayıcıda Nasıl Oynanır? 12:58

GTA 5 Tarayıcıda Nasıl Oynanır?
Recep İvedik 5 Fragmanı Sosyal Medyayı Coşturdu 03:20

Recep İvedik 5 Fragmanı Sosyal Medyayı Coşturdu
En İyi Mobil Yarış Oyunları - Mobil Oyunlar #2 09:48

En İyi Mobil Yarış Oyunları - Mobil Oyunlar #2
  1. Tamindir
  2. Video
  3. Oyun
  4. The Evil Within 2'nin "Kırmızı Bantlı" Çıkış Videosu

The Evil Within 2'nin "Kırmızı Bantlı" Çıkış Videosu

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
YORUM YAZ

Bethesda, 13 Ekim Cuma günü resmi olarak çıkış yapacak yeni korku oyunu The Evil Within 2'nin çıkışına sayılı saatler kala özel bir video yayınladı. Bolca vahşet ve kan içeren videoda oyunda karşılaşacağımız sahnelerden ve oyunun hikayesinden kesitler paylaşılmakta.

Survival horror türünde bir oyun olan The Evil Within 2, bize sınırlı kaynaklarla, zorlu şartlarda düşmanlarımızla savaşma imkanı verecek. Oyunda derin bir hikaye de bulunuyor. Yöneteceğimiz ana kahraman olan Sebastian Castellanos, kızını bulabilmek için akıl sağlığının sınırlarını zorlayacak ve çarpık STEM dünyasında bilinmedik tehlikelerle yüzleşecek. Biz, Castellanos'un bu işi nasıl gerçekleştireceğini belirleyeceğiz, dilersek oyunda silahlarımızı konuşturabilecek, dilersek gizlice hareket ederek cephanemizi saklayacağız.

The Evil Within 2'de savaşacağımız yaratıklar özenle tasarlanmış. Bir hayli ürpertici görünen düşmanlarımız fizik kurallarını zorlayacak şekilde hareket edecekler, bu nedenle sürekli tetikte olmamız gerekecek. Oyunun uzun hikayesi boyunca birçok farklı ve gizemli karakterler tanışacak, kimiyle iş birliği yaparken kiminden sakınmaya özen göstereceğiz.

The Evil Within 2 PC'de Steam platformunun yanısıra PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına da çıkış yapıyor.

DEVAMINI OKU
ETİKETLER : korku oyunu The Evil Within 2

YORUMLAR