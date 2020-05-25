Tp-Link PB2000 PowerBank İnceleme - Neler Sunuyor?

Tp-Link'in yüksek kapasiteli powerbank modelini yakından inceliyoruz ve cihazın detaylarını sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıdan Tp-Link PB2000 PowerBank inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

Tp-Link PB2000 PowerBank Özellikleri

20000 mAh kapasiteye sahip olan powerbank, Li-polimer pil ile güvenliği büyük ölçüde artırmakta. Cihazda dört adet led bulunmakta. Bu ledlerden bataryanın doluluk oranını görebilmeniz mümkün. Cihazda iki adet hızlı şarj çıkışı yer almakta. Ürünün üzerinde Micro USB portu bulunuyor.

Hemen yukarıda yer alan videodan cihaz hakkındaki tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizler takipte kalın!