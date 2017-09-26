Türk'ün Gücünü Cebinizde Hissedin! (Vestel Venus Z10 İnceleme)

Vestel Venus Z10 inceleme videosu ile sizlere Vestel Venus Z10 kamera, şarj, batarya, performans, oyun ve ekran testini gerçekleştirdik.

Vestel Venus Z10 Teknik Özellikler

Vestel Venus Z10'da 5,2” boyunda ips lcd ekran görev yapıyor. 1080p çözünürlüğündeki bu ekran 424ppi'lık nokta yoğunluğuna sahip. Ekranın üzerinde çizilmeye karşı Gorilla Glass 3 yer alıyor.

İşlemci olarak seçilen Snapdragon 435 işlemci, 1,4 GHz hızında 8 adet çekirdeğe sahip. Grafik işlemci olarak Adreno 505 yer alan işlemcide hızlı şarj özelliği de mevcut.Hızlı şarjdan bahsetmişken Vestel Venus Z10'da 3050mAh değerinde sökülemeyen bir pil olduğunu da belirtelim.

İşletim sistemi olarak Android 7.1.2 yüklü olan Venus Z10'da 4GB Ram ve 64GB dahili hafıza yer alıyor. Ayrıca Micro SD-Kart kullanarak bu hafızayı arttırma imkanına sahipsiniz.

Kamera olarak arkada 13mp, önde ise 8mp'lik sensörler kullanılmış. Video çekiminde 1080p 30fps hem ön kamerada hem de arka kamerada üst sınırınız. Arka kamerada ise titreşim engelleme özelliği mevcut.

Vestel Venus Z10 Fiziksel Özellikler

Ekranın alt kısmında butonlar ve parmak izi okuyucu, üst kısmında ahize kamera ve sensörler, telefonun sağında güç ve ses butonları, solunda sim ve sd kart çekmecesi, üst tarafta kulaklık cakı ve mikrofon, alt tarafta hoparlör mikrofon ve USB Type-C girişi, telefonun arkasında kamera ve çift ton flaş yeralıyor.

Telefon 147mm boyunda 73mm genişliğinde ve 7,4mm kalınlığında. Ağırlığı ise 146 gram.

Vestel Venus Z10 Genel Değerlendirme

Telefon performans bakımından günlük ihtiyaçları karşılıyor. Test için her zaman olduğu gibi Geekbench, AnTuTu, 3Dmark, Dead Effect 2 ve Hellrider 2’yi kullandık. Venus Z10 alüminyum gövde sayesinde herhangi bir ısınma sorunu yaşamıyor.

Venus Z10 Fotoğraf kalitesi konusunda güncel cihazlardan geri kalmıyor. Hem ön hem arka kamerada 1080p video çekilebilmesi artı puan. Özellik olarak ana kamerada titreşim engelleme olduğu söylense de etkisini çok göremedik.

Vestel Venus Z10 hızlı şarj özelliği sayesinde 2 ile 2,5 saat arasında tamamen şarj olabiliyor. Yeni nesil işlemci sayesinde pil 1 günü çok rahat çıkarıyor.

Vestel Venus Z10 düşük fiyatına rağmen güncel donanımı ve işletim sistemi ile dikkat çekiyor. Hızlı şarj ve 4gb ram gibi özellikler Z10’u gündelik kullanıma uygun bir cihaz haline getiriyor. Tüm bu özelliklerin Ülkemizde üretilen bir telefonda olması gurur verici. Bu konuda telefonun ekranını kırdığınızda ya da herhangi bir sorunla karşılaştığınızda ucuz ve hızlı çözüm bulabiliyor olmanız çok büyük bir artı. Vestel çok yakın bir zamanda piyasaya amiral gemisi telefonlarını da uygun fiyatla sunmasını diliyoruz.