Vestel Venus V6 Kutu Açılımı
Vestel Venus V6 Kutu Açılımı
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Vestel Venus V6 Kutu Açılışı

Ozancan Kubilay
Ozancan Kubilay - | inceleme
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Yerli Markamız Vestel'in uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken yeni akıllı telefonu Vestel Venus V6 bu videoda kutusundan çıkıyor.

 

Vestel Venus V6 Özellikleri

 

Ekran

  • Teknoloji:2.5D Corning® Gorilla® Glass 3
  • Ekran Boyutu:5.7"
  • Çözünürlük:1440x720 HD+
  • PPI:282

İşlemci

  • İşlemci:Qualcomm SDM 450
  • İşlemci Hızı:1.8 GHz
  • Grafik Kartı:Qualcomm® Adreno™ 506 GPU, 650MHz
  • Çekirdek Sayısı:8 Çekirdek

Arka Kamera Özellikleri

  • Hızlı Otomatik Odaklama:Var/PDAF
  • Hareketli Objelerin Çekimi (PDAF):Var
  • Video Çözünürlüğü:FHD
  • Panaromik Çekim:Var
  • HDR:Var
  • Filtreleme ve Özel Çekim Modları:Var
  • Flaş:Çift ton flaşlı
  • Arka Kamera:13MP+5MP Portre Modu
  • Anti Yansıtıcı:Var

Ön Kamera Özellikleri

  • Video Çözünürlüğü:FHD
  • Flaş:Var
  • Ön Kamera:8 MP Portre Modu

Pil

  • Pil Kapasitesi:3366 mAh
  • Hızlı Şarj:Qualcomm Quick Charge 3.0

Hafıza

  • Harici Hafıza Desteği:Micro sd kart(2 TB'a kadar)
  • Dahili hafıza (ROM):32 GB
  • Ön hafıza(RAM):3 GB

Fiziksel Özellikler

  • Ağırlık (gr):156
  • Renk:Altın
  • Boyut:151.9 x 74.2 x 8.1 mm
  • Arka kapak:Metal
  • Çerçeve:Plastik

Ağ/Şebeke

  • LTE:VoWifi/VoLTE/ViLTE
  • 4.5G Şebeke Uyumu:Var / Cat4
  • Sim Boyutu:Nano Sim

Bağlantılar

  • Fm Radyo Özelliği:Var
  • Micro USB Girişi:Type -C USB 2.0

Işletim Sistemi

Sensörler

  • Pusula:Var
  • Yakınlık:Var
  • Ciroskop:Var
  • Işık:Var
  • Yerçekimi:Var
  • Parmak İzi Okuyucu:Var

Vestel Venus V6 Fiyatı

Vestel Venus V6 1500 TL gibi bir fiyattan satışta bulunuyor.

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