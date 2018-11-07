Vestel Venus V6 Kutu Açılışı
Yerli Markamız Vestel'in uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken yeni akıllı telefonu Vestel Venus V6 bu videoda kutusundan çıkıyor.
Vestel Venus V6 Özellikleri
Ekran
- Teknoloji:2.5D Corning® Gorilla® Glass 3
- Ekran Boyutu:5.7"
- Çözünürlük:1440x720 HD+
- PPI:282
İşlemci
- İşlemci:Qualcomm SDM 450
- İşlemci Hızı:1.8 GHz
- Grafik Kartı:Qualcomm® Adreno™ 506 GPU, 650MHz
- Çekirdek Sayısı:8 Çekirdek
Arka Kamera Özellikleri
- Hızlı Otomatik Odaklama:Var/PDAF
- Hareketli Objelerin Çekimi (PDAF):Var
- Video Çözünürlüğü:FHD
- Panaromik Çekim:Var
- HDR:Var
- Filtreleme ve Özel Çekim Modları:Var
- Flaş:Çift ton flaşlı
- Arka Kamera:13MP+5MP Portre Modu
- Anti Yansıtıcı:Var
Ön Kamera Özellikleri
- Video Çözünürlüğü:FHD
- Flaş:Var
- Ön Kamera:8 MP Portre Modu
Pil
- Pil Kapasitesi:3366 mAh
- Hızlı Şarj:Qualcomm Quick Charge 3.0
Hafıza
- Harici Hafıza Desteği:Micro sd kart(2 TB'a kadar)
- Dahili hafıza (ROM):32 GB
- Ön hafıza(RAM):3 GB
Fiziksel Özellikler
- Ağırlık (gr):156
- Renk:Altın
- Boyut:151.9 x 74.2 x 8.1 mm
- Arka kapak:Metal
- Çerçeve:Plastik
Ağ/Şebeke
- LTE:VoWifi/VoLTE/ViLTE
- 4.5G Şebeke Uyumu:Var / Cat4
- Sim Boyutu:Nano Sim
Bağlantılar
- Fm Radyo Özelliği:Var
- Micro USB Girişi:Type -C USB 2.0
Işletim Sistemi
- İşletim Sistemi:Android Oreo
Sensörler
- Pusula:Var
- Yakınlık:Var
- Ciroskop:Var
- Işık:Var
- Yerçekimi:Var
- Parmak İzi Okuyucu:Var
Vestel Venus V6 Fiyatı
Vestel Venus V6 1500 TL gibi bir fiyattan satışta bulunuyor.
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