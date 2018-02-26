Vestel Venus Z20 Ön inceleme - Çift Kamera Şaşırtıyor

Vestel Venus Z20 ön inceleme videosunda, Vestel Venus serisinin en yeni üyesi olan Z20 akıllı telefonu tüm detaylarıyla inceliyoruz.

Vestel Venus Z20 model mobil cihazın tasarım ve teknik detaylarını, ürünü incelediğimiz bu videoda bulabilirsiniz.

İspanya Mobil Dünya Kongresi’nde Vestel standında incelediğimiz Vestel Venus Z20 akıllı telefonunun genel özelliklerini sizler için inceliyoruz. Vestel tasarım konusunda bu sefer gerçekten gözlerimize ziyafet çekmeyi başarmış

Vestel Venus Z20 fiyatı yaklaşık 2000TL olacak. Ülkemizde Vestel Venuz Z20 çıkış tarihi ise önümüzdeki aylarda olacak.

Vestel Venus Z20 Özellikleri;

İşlemci: Snapdragon 630

Ram: 4GB Ram

Hafıza: 64GB Bellek ve Mikro SD Kart Desteği

Ekran: 18:9 oranında 1080x2160px

Kamera: Çift ana kamera (16MP+5MP), Önde 8MP Flaş destekli

İşletim Sistemi: Android 8.0

Batarya: 3400mAh

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