Xiaomi Mi Band 2 İnceleme

Xiaomi Mi Band serisi bir çok insanı akıllı bileklikler ile buluşturmayı başardı. Mi band ilk olarak çıktığında uygun fiyatıyla ve gelişmiş özellikleriyle oldukça ilgi çeken bir ürün olmuştu. Nitekim çinli firma Xiaomi boş durmadı ve Mi Band 2'yi bizlerle buluşturdu. Mi band 2 ilk versiyonuna göre çok daha iyi sensörlere ve bir adet ekrana sahip. Ekran dediğime bakmayın, bu ekran bildiğiniz ekranlara benzemiyor ve oldukça küçük olduğu halde çok çok işlevsel. Bu videomuzda ise Xiaomi Mi Band 2'ye yakından bakıyoruz ve alınır mı alınmaz mı sorularının cevaplarını arıyoruz.