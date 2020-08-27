Yok Böyle Bir Telefon! - Xiaomi Redmi K30 Ultra Neler Sunuyor?

Xiaomi Redmi K30 Ultra inceleme videosu öncesinde Xiaomi tarafından tanıtılan Redmi K30 Ultra'nın özelliklerini aktarıyoruz. Xioami Redmi K30 Ultra özellikleri hakkında bilgi almak için videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Redmi K30 Ultra Özellikleri

Redmi K30 Full HD+ çözünürlükte 6.67 inç boyutunda AMOLED ekran ile birlikte geliyor. MediaTek'in amiral segment işlemcisi Dimensity 1000 Plus'tan güç alan cihazda 6 / 8 GB RAM ve 128 / 512 GB depolama bulunuyor.

Akıllı telefonun arka tarafında dörtlü arka kamera kurulumu bizleri karşılamakta. 64 MP çözünürlüğe sahip ana kamera, 13 MP geniş açılı sensör, 5 MP telefoto lens ve 5 MP portre lensi ile birlikte gelir. Buna ek olarak ön tarafta pop-up yapıda 20 MP ön kamera yer alıyor.

4,500 mAh bataryadan beslenen Redmi K30 Ultra, USB-C konnektörü üzerinden 33W hızlı şarjı destekliyor.

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