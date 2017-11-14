Yapay Zeka ve Teknoloji İşte Böyle Katliam Yapacak

Günümüzde şirketler ve hükümetler yapay zeka teknolojilerine büyük yatırımlar yapıyor. Drone ve insansız hava aracı modellerinin ticari kullanımı için de büyük çaba harcanıyor.

Bu tür yazılımsal ve donanımsal teknolojilerin çıkış amacı "insan yararı" olsa da yapay zekanın ve insansız hava araçlarının askeri amaçlarla bir silaha dönüştürülmesi gündemde. Ülkeler, savaş ve savunma harcamalarını düşürmek adına insansız hava araçlarını ve yapay zekayı kullanmaya başladılar bile.

Söz konusu teknolojilerin ucuz ve kolay erişilebilir yapıda olmaları ise beraberinde büyük riskler getiriyor. Bu teknolojileri sadece ülkeler değil, herhangi biri veya birileri de silaha dönüştürebilir. Yani, yapay zeka ile yönlendirilen bir drone, teröristler tarafından programlanabilir, belli kişileri veya grupları hedefleyecek şekilde yönlendirilebilir ve sonuçta katliam yaratabilir. Ülkemizde de teröristlerin insansız hava araçlarına patlayıcı yerleştirerek saldırıya kalkıştığını görmüştük.

Paylaşılan bu kısa filmde bir hayli olası bir komplo senaryosu karşımıza çıkıyor. Avuç içine sığabilen dronelar, az miktarda patlayıcı ile hedeflerinin üzerine salınıyor. Pencerelerden ve duvarlardan geçebilen dronelar hedeflerini yüz tanıma teknolojisi ve sahip oldukları kamera ile tespit ederken uçabildikleri için kolayca hareket edebiliyorlar. Sonuçta yapay zeka ve drone teknolojisi el ele vererek toplu katliam gerçekleştirebiliyor.

Bu tehdide dikkat çeken bilim adamları, mevcut teknolojilerin bir araya getirilerek bu tür silahların kolayca hazırlanabileceği konusunda bizi uyarıyor ve yapay zekanın silah haline dönüştürülmesi karşısında insanların seslerini duyurmalarını talep ediyor.

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