Yeni Dünya Keşfedildi, 600 Megapiksellik Telefon Geliyor! - Teknoloji Haberleri #93

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Koronavirüs (Covid-19) salgınından sonraki dönemde çok sayıda yolcuyu taşımaya imkan veren uçakların artık tercih edilmeyeceği belirtiliyor. Bu nedenle Boeing 747’yi de bir daha uçarken göremeyebiliriz.

NASA, Dünya'ya çok benzeyen bir gezegen keşfetti. Türkiye'de aktif oyuncu sayısında %40'lık bir artış gerçekleştiği belirtildi. New York Times tarafından yapılan haberde ülkemizin açıklanan resmi rakamlara kıyasla daha vahim bir tablo ile karşı karşıya olduğu iddia edildi.

Facebook, WhatsApp’taki sesli ve görüntülü grup görüşmelerindeki maksimum katılımcı sayısını 4’ten 8’e yükseltiyor. Samsung yayınladığı blog yazısında 600 MP çözünürlüğünde bir kamera sensörü geliştirmeye başladığını ima etti. Bu da insan gözünün algılayabileceğinden daha keskin görüntü sensörleri üzerine çalışmaya başladığı anlamına geliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamında kına gecesi düzenleyen Pınar Gürkan ve Mutlu Toksöz çifti, polis ekiplerinin eve baskın düzenlemesiyle şaşkınlık yaşadı. Toplu eğlence şikayeti nedeniyle polis ekipleri olay yerine gelerek şikayet edilen evi denetledi.

Huawei P40 ailesi Türkiye'de satışa sunuldu. Huawei ve China Mobile, dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest Dağı'na 5G antenleri kurdu. Everest Dağı, 5G kapsama alanı içerisine alınıyor.

Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz.