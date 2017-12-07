YouTube Rewind 2017'de Türk YouTuberlar da Boy Gösterdi!

YouTube, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de yılı özetleyen YouTube Rewind videosunu yayınladı.

YouTube'un 2010 yılından beri yayınladığı ve bir geleneğe dönüştürdüğü Rewind videosunda geride bıraktığımız yıla damgasını vurmuş YouTuberlar bir araya toplanarak eğlenceli görüntüler ortaya çıkarıyor. Ayrıca geçtiğimiz sene büyük ilgi gören şarkılar da videoyu süslemekte.

Despacito şarkısıyla açılan YouTube Rewind 2017'de, slime savaşları, Nusret'in ünlü tuz dökme hareketi, stres çarkı gibi çok da yabancı olmadığımız şeylerle karşılaşıyoruz. Bu sene dikkat çeken diğer bir konu ise videoya katkıda bulunan Türk YouTuberların sayısının hiç de az olmaması.

YouTube Rewind 2017'deki çekimlere katılan Türk YouTuberların listesi şu şekilde:

- Meryem Can

- Merve Özkaynak

- Enes Batur

- İdil Yazar

- Kafalar

- Orkun Işıtmak

- Ural Benlioğlu

Videoda çok sayıda YouTuber olduğu için her YouTuber'a uzun süre ayrılamamış, bunun yerine belli sahnelerde listemizdeki Türk YouTuberların göründüğüne tanık oluyoruz. Favroi YouTuberınızı videoda bulmaya çalışmak ise ayrı bir eğlence.

Videoda Despacito haricinde Ed Sheeran'dan Shape of You ve Shooting Stars gibi şarkıları da dinleyebilmekteyiz. Nusret, videoda bizzat yer almasa da, Nusret'in dünyada fenomen olmasını sağlayan tuz dökme hareketine videoda yer veriliyor.