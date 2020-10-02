Rakipsiz Selfie Çubugu! - Zhiyun Smooth X İnceleme

Zhiyun Smooth X inceleme videosunda cihazın tüm teknik detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Hemen yukarıdan Zhiyun Smooth X inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!

Zhiyun Smooth X İncelemesi

Smooth X modeli Zhiyun tarafından üretilen diğer işlevsel gimble modelleri gibi oldukça başarılı işler ortaya çıkartıyor. Smooth X mobil gimbal modelinin incelemesinde ürünün performansına sunduğu detaylara ve mobil uygulamasının detaylarına yakından değiniyoruz.

Zhiyun Smooth X hakkında merak edilenleri videomuzdan öğrenebilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz.

Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Zhiyun Smooth X hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünden paylaşmayı unutmayın!