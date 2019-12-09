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AVICII Invector 1.0 (windows)
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  5. AVICII Invector - Müzik Oyunu

AVICII Invector

1.0
windows
AVICII Invector
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AVICII Invector, ünlü DJ Avicii eserlerinin yer aldığı bir tür müzik oyunudur.

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Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman -

AVICII Invector'da keşfedilmemiş alanın ritmik bölgelerine kayın ve patlama yapın.

Geç süperstar DJ'le işbirliği içinde oluşturulan AVICII Invector, nabzı düşüren, çılgınca bir ritim-aksiyon deneyimi. Vokal melodilerle yükselin, her solmazı süpürün ve AVICII’nin en büyük hitlerinden 25’inde her yöne saldırın. Yalnız uçun ya da partiyi heyecan verici, rekabetçi bir oyunla bir AVICII konseri hissini yeniden yaratın. Her bir parça, ekran üzerindeki görsellerle mükemmel bir uyum içinde olacak şekilde inşa edilmiştir. Ritminizi bulun, ritmi hissedin ve müzikal yolculuğun akmasını sağlayın.

Nereden satın alırsanız alın, hangi formatta olursa olsun tüm oyunların% 25'inin doğrudan Tim Bergling Vakfı'na gideceğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz.

Özellikler

  • Usta 25, geç süperstar AVICII'nin olağanüstü yeteneklerinden marşlara çarptı.
  • Flow-through SIX büyüleyici dünyaları, muhteşem bir müzikal deneyime sarılmış.
  • Sesi açın ve ÜÇ karmaşıklık seviyesine kendinize bir meydan okuma ayarlayın.
  • Ayrı ekranlı çok oyunculu aksiyonda solo veya 4 arkadaşınızla oynayın.
  • Yüksek puanınızı verin ve Küresel Liderlik Tablolarını yükseltin.
  • AVICII'nin dünyaca ünlü eserlerine karşı yürekli, saf yürekli bir anlatı yolculuğunu keşfedin.
  • Tim Bergling Vakfı'nı, zihinsel sağlık bilincini destekleyecek satışların bir yüzdesiyle destekleyin.

Şarkı Listesi

  1. an't Catch me
  2. Pure Grinding
  3. What Would I Change it to
  4. The Nights (Avicii by Avicii)
  5. Waiting For Love
  6. Gonna Love Ya
  7. You be Love
  8. Friend of Mine
  9. Sunset Jesus
  10. Fade Into Darkness
  11. Wake Me Up
  12. Lonely Together
  13. Without You
  14. Hey Brother
  15. Levels
  16. I Could Be The One
  17. You Make Me
  18. Lay Me Down
  19. For a Better Day
  20. Broken Arrows - M-22 Remix
  21. True Believer
  22. Talk To Myself
  23. Heaven
  24. Tough Love
  25. Fades Away