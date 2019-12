AVICII Invector'da keşfedilmemiş alanın ritmik bölgelerine kayın ve patlama yapın.

Geç süperstar DJ'le işbirliği içinde oluşturulan AVICII Invector, nabzı düşüren, çılgınca bir ritim-aksiyon deneyimi. Vokal melodilerle yükselin, her solmazı süpürün ve AVICII’nin en büyük hitlerinden 25’inde her yöne saldırın. Yalnız uçun ya da partiyi heyecan verici, rekabetçi bir oyunla bir AVICII konseri hissini yeniden yaratın. Her bir parça, ekran üzerindeki görsellerle mükemmel bir uyum içinde olacak şekilde inşa edilmiştir. Ritminizi bulun, ritmi hissedin ve müzikal yolculuğun akmasını sağlayın.

Nereden satın alırsanız alın, hangi formatta olursa olsun tüm oyunların% 25'inin doğrudan Tim Bergling Vakfı'na gideceğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz.

Özellikler

Usta 25, geç süperstar AVICII'nin olağanüstü yeteneklerinden marşlara çarptı.

Flow-through SIX büyüleyici dünyaları, muhteşem bir müzikal deneyime sarılmış.

Sesi açın ve ÜÇ karmaşıklık seviyesine kendinize bir meydan okuma ayarlayın.

Ayrı ekranlı çok oyunculu aksiyonda solo veya 4 arkadaşınızla oynayın.

Yüksek puanınızı verin ve Küresel Liderlik Tablolarını yükseltin.

AVICII'nin dünyaca ünlü eserlerine karşı yürekli, saf yürekli bir anlatı yolculuğunu keşfedin.

Tim Bergling Vakfı'nı, zihinsel sağlık bilincini destekleyecek satışların bir yüzdesiyle destekleyin.

Şarkı Listesi