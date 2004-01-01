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Windows Navigasyon Uygulamaları İndir

LİSANS TÜRÜ

ABB Trafik ABB Trafik
ABB Trafik ABB Trafik, Ankara'nın trafik durumunu anlık olarak takip edebileceğiniz resmi bir uygulama. ÜCRETSİZ
Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü uygulaması ile yol tarifi alma, şehirler arası mesafeyi ölçme, otoyol geçiş ücretlerini öğrenme gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ
gMaps gMaps
gMaps gMaps, Google'ın popüler Haritalar uygulamasını Windows 8 tablet ve bilgisayarınıza taşıyor. ÜCRETSİZ
HERE Maps HERE Maps
HERE Maps Nokia'nın başarılı harita uygulaması HERE Maps'in Windows 8.1'li cihazlar için özel olarak geliştirilmiş sürümüdür. ÜCRETSİZ
Yandex.Haritalar Yandex.Haritalar
Yandex.Haritalar Yandex.Haritalar uygulaması ile aradığınız yeri kolayca bulabilir, anlık trafik akışını görebilirsiniz. ÜCRETSİZ