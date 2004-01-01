Windows Navigasyon Uygulamaları İndir

Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları Genel Müdürlüğü uygulaması ile yol tarifi alma, şehirler arası mesafeyi ölçme, otoyol geçiş ücretlerini öğrenme gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. ÜCRETSİZ