Windows Navigasyon Uygulamaları İndir

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ABB Trafik
ABB Trafik, Ankara'nın trafik durumunu anlık olarak takip edebileceğiniz resmi bir uygulama.
ÜCRETSİZ
Karayolları Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü uygulaması ile yol tarifi alma, şehirler arası mesafeyi ölçme, otoyol geçiş ücretlerini öğrenme gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.
ÜCRETSİZ
gMaps
gMaps, Google'ın popüler Haritalar uygulamasını Windows 8 tablet ve bilgisayarınıza taşıyor.
ÜCRETSİZ
HERE Maps
Nokia'nın başarılı harita uygulaması HERE Maps'in Windows 8.1'li cihazlar için özel olarak geliştirilmiş sürümüdür.
ÜCRETSİZ
Yandex.Haritalar
Yandex.Haritalar uygulaması ile aradığınız yeri kolayca bulabilir, anlık trafik akışını görebilirsiniz.
ÜCRETSİZ
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