BlueStacks2.5.90.6347 (Windows)
Android Uygulama ve Oyunları Bluestacks ile Windows Sistemlerde Çalıştırabilirsiniz
BlueStacks, Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar üzerinde Android oyunlarını oynamak veya Android uygulamalarını çalıştırmak için kullanabileceğiniz ücretsiz bir Android simülatörüdür.
Bilgisayarda Android oyunlarını oynamak veya bilgisyarda Android uygulamalarını çalıştırmak isteyen kullanıcıların en çok tercih ettiği programların başında gelen Bluestacks, her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından rahatlıkla kurulabilir ve sonrasında kolayca kullanılabilir. Kurulum süreci bilgisayarınızın performansına göre uzun veya kısa sürebilir. Bu nedenle kurulum sırasında bilgisayarınızın takıldığı hissine kapılırsanız, beklemenizde fayda var çünkü kurulum devam ediyor olabilir.
Programı bilgisayarınıza kurduktan sonra, öncelikle sıradan bir Android telefon kullanıyormuş gibi sahip olduğunuz Gmail hesabı ile oturum açmanız gerekmektedir. Sonrasında Google Play Store üzerinden istediğiniz oyunları ve uygulamaları indirerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
Clash of Clans, Clash Royale ve daha birçok popüler Android oyununu bilgisayarlarınız üzerinde oynamanıza olanak sağlayan BlueStacks, Android deneyimini bilgisayarları üzerinde yaşamak isteyen kullanıcılar için oldukça etkili bir çözüm sunmaktadır.
Sonuç olarak bilgisayarda Android kullanma keyfini yaşamak istiyorsanız, sizlere ücretsiz olarak sunulan BlueStacks'i mutlaka denemelisiniz.
BlueStacks Özellikleri:
- Bilgisayarda Android oyunlarını oynama
- Bilgisayarda Android uygulamalarını çalıştırma
- Oyunlardan ve uygulamalardan ekran görüntüsü alma
- Eş zamanlı olarak birden fazla oyun veya uygulama çalıştırabilme
- Twitch üzerinde canlı yayın yapabilme
- 1.5 milyonun üzerinde Android oyununa ulaşabilme
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4- BlueStacks 2.5.83.6332 için Ziyaretçi dedi ki;
muthıs ama duraksama kasma acılmama oluyor ara sıra
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5- BlueStacks 2.5.83.6332 için rt birolyad dedi ki;
çok iyide clash royale açılmıyor abi yaaaaaaaArtı Yönleri: hiç Eksi Yönleri: hiç
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5- BlueStacks 2.5.83.6332 için metehan aykırı dedi ki;
çok güzel bir site ve çokda iyi çalışıyor
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5- BlueStacks 2.5.83.6332 için gizli biri dedi ki;
harika ama bir süreden sonra oyunlar açılmadıArtı Yönleri: yok Eksi Yönleri: yok
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5- BlueStacks 2.5.83.6332 için ENES ÖZBEK dedi ki;
yeni deniyorum umarım güzeldir
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 10,578 / 1,821,324
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- BlueStacks
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