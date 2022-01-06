En iyi Android emülatörleri, uygulamaları geliştirme aşamasında test etmenin bilinen en iyi yollarındandır. Bu emülatörler, uygulama geliştiricilerine katkı sağladığı gibi Android oyunlarını ya da uygulamalarını bilgisayarında oynamak ya da çalıştırmak isteyenlere de yardımcı oluyor.

Bazı emülatörler sadece uygulamaları çalıştırabilirken bazıları da işletim sistemini tamamen taklit edebiliyor. Size büyük fayda sağlayacak bu uygulamaları bulmakta güçlük çekebilirsiniz fakat en hızlı Android emülatörleri listemiz sayesinde bu artık bir sorun olmaktan çıkacaktır. Bu listede size en çok katkısı dokunacak uygulamaları bulacaksınız.

En İyi Android Emülatörleri Listesi

BlueStacks

LDPlayer

GameLoop

NoxPlayer

Genymotion

Peki, yukarıda sıralanan uygulamaların artıları ve eksileri nelerden oluşuyor? Bunu aşağıdaki liste ile cevaplayalım.

1. BlueStacks Android Emülatörü

BlueStacks, Windows için en hızlı Android emülatörleri listesinin ilk beşinde yer alabilecek potansiyele sahiptir. Bu emülatör sayesinde Windows işletim sistemli bilgisayarınızda sadece Android oyun oynamakla sınırlı kalmaz aynı zamanda Android uygulamaları kullanmanın tadını da çıkarabilirsiniz.

Uygulama senelerden beri güncelleniyor. İlk çıktığı günden bugüne büyük bir ilerleme kaydetti. Bugün pek çok uygulama ve oyunu hiçbir sorun yaşamadan oynamanız mümkündür.

BlueStacks Artıları

Aynı anda pek çok uygulama ya da oyunu oynamanızı sağlar.

Daha az kaynak kullanarak daha kaliteli bir oyun deneyimi sunar.

Neredeyse tüm Android uygulama ve oyunlarını çalıştırır.

Küçük ekranlara olan bağımlılığı ortadan kaldırır.

BlueStacks Eksileri

Düşük özelliklere sahip bir bilgisayarda verimli bir şekilde oyun oynamak zordur.

BlueStacks Güvenli mi?

BlueStacks bilindiği üzere Android, Windows ve Mac kullanıcıları için hayat kurtaran bir emülatördür. Uygulamanın geliştiricisi, geçmişten bugüne kadar pek çok güncelleme sunarak kullanıcıların memnuniyetini sağlamayı başardı.

Uygulama tamamen ücretsizdir, neredeyse tüm cihazlarla uyumludur. Bununla birlikte uygulamanın kendisi bir kötü amaçlı yazılım değildir. Burada endişelenmeniz gereken BlueStacks'in virüslü olup olmadığı değil, emülatöre indirdiğiniz uygulamalardır.

Bugün nasıl ki Google Play Store'da bile zararlı yazılımlara rastlanabiliyorsa bu uygulamaların güvenilir olduğundan emin olmak da tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

2. GameLoop Android Emülatör

GameLoop, Android oyunları kaliteden ödün vermeden bilgisayarınızda oynamanızı sağlayacak başka bir emülatördür.

Android emülatörleri listesinde belki de piyasa en ilginç girişlerden birini yapan GameLoop ile başlangıçta sadece PUBG Mobile oynanabiliyordu ama şimdi Android oyunlarının çoğunu destekliyor.

GameLoop Artıları

PUBG Mobile gibi oyunları en iyi şekilde oynatır. Bu nedenle GameLoop pek çok oyuncu tarafından PUBG emülatörü olarak da adlandırılır.

Grafik ayarları konusunda çeşitlilik sunar.

Anti hile sistemi vardır.

Android oyun yelpazesi geniştir.

GameLoop Eksileri

Oyunla sınırlıdır.

Türkçe destek yoktur.

3. NoxPlayer Android Emülatör

NoxPlayer, Android oyunlarını bilgisayarda oynatan başka bir Android emülatörüdür. Diğer emülatörlerde olduğu gibi bu emülatör sayesinde de klavye ve farenizi kullanarak mobil oyunları bilgisayarınızda oynayabilirsiniz.

NoxPlayer Artıları

Düzenli güncelleme alır.

Aynı anda birden fazla oyun oynatabilir.

Hafiftir.

NoxPlayer Eksileri

Bloatware (çok fazla kaynak kullanan yazılımlar) yüklenmesini isteyip istenmediğini sorar. Bu nedenle yükleme sırasında dikkatli olmalısınız.

4. Genymotion Android Emülatör

En iyi Android emülatörleri listesinin son ismi Genymotion daha çok geliştiricilere yönelik bir emülatördür. Temel olarak uygulamalarınızı farklı cihazlarda test etmenizi sağlar.

Genymotion Artıları

Çeşitli Android sürümleri arasında geçiş yapma olanağı sağlar.

Hem masaüstü bilgisayar hem de bulut desteği sunar.

İleri düzey bir bilgisayarı olmayan kullanıcılar bile Genymotion'dan yararlanabilir.

Genymotion Eksileri

PUBG Mobile gibi Android oyunlarını çalıştırmaz.

Android oyunlarını bilgisayarda oynamak isteyenlere hizmet vermez.

5. LDPlayer Android Emülatörü

Windows 10 için Android emülatörleri arıyorsanız LDPlayer, sizin bu arayışınıza son verebilir. LD Player ne işe yarar diye soruyorsanız bu uygulama tıpkı BlueStacks gibi Android oyun ve uygulamalarını bilgisayarınıza getirir.

Emülatör, diğer emülatörlere göre biraz daha yeni sayılır fakat oyunculara sunduğu harika özellikler sayesinde önemli bir popülarite elde etti.

LDPlayer Artıları

En iyi PUBG emülatör arayan oyuncular da dahil olmak üzere pek çok oyuncunun ihtiyacını karşılayabilecek genişlikte bir mobil oyun yelpazesi vardır.

arayan oyuncular da dahil olmak üzere pek çok oyuncunun ihtiyacını karşılayabilecek genişlikte bir mobil oyun yelpazesi vardır. Hızlı ve hafiftir. Kullanıcı dostu olması ile en iyi Android emülatörleri listesinde yer almayı fazlasıyla hak ediyor.

listesinde yer almayı fazlasıyla hak ediyor. Intel ve AMD destekler.

Dahili olarak gelen bir makro özelliği vardır.

Aynı anda birden fazla oyun ve uygulama oynanıp kullanılabilir.

LDPlayer Eksileri

Diğer emülatörlere kıyasla çok daha yenidir.

Özellik bakımından BlueStacks ile yarışacak seviyede değildir.

LDPlayer'ı indirmek isteyenler, uygulamayı emülatörün web sitesinden ücretsiz bir şekilde indirebilir.