GameLoop, mobil cihazlarınızdaki favori oyunlarınızı PC'de oynayabileceğiniz bir emülatör programıdır.

Berkcan Aktürk - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

PUBG Mobile, Arena of Valor ve diğer birçok oyun için resmi emülatör desteği sunan GameLoop, mobil oyunları PC'lerinizde deneyimlemenize olanak tanıyor. Sadece bu oyunlar değil, aynı zamanda favori mobil oyunlarınızın tamamını GameLoop sayesinde bilgisayarlarınızda oynayabilirsiniz.

Bilgisayarlarda ücretsiz bir şekilde mobil oyunları oynayabileceğiniz GameLoop, arayüz açısından sezgisel ve kullanışlı özellikleri kullanıcılara sunmaktadır.

Hem acemi hem de deneyimli kullanıcılar, rahatlıkla istedikleri oyunlara ulaşabilir ve indirebilirler. Tüm oyunlarda sorunsuz ve kararlı bir oyun deneyimi sunmak için geliştirilen GameLoop'ta, aynı zamanda oyun içi tepki süreleri de hızlıdır.

PC için GameLoop İndir

GameLoop, Çince ve İngilizce dillerini içerisinde barındırıyor. Lakin dil bilmeyenler için de basit ve sezgisel olan arayüz, bu açığı rahatlıkla kapatmaktadır.

Emülatörde bulunan rakipleriniz, sizin gibi emülatör oyuncusu olarak karşınıza çıkacaktır. Oyunlardaki mücadeleyi dengelemek için kullanılan farklı sunucular, hem rekabeti eşitliyor hem de kendine özel olan sunucuları oyunculara sunuyor.

Siz de GameLoop'u indirin, favori oyunlarınızı seçin ve bilgisayarlarınızda mobil oyunları deneyimleyin!

GameLoop Öne Çıkan Özellikleri