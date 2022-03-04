LDPLayer ile Windows bilgisayarınıza Android oyun ve uygulama yükleyebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 44 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Yıllar önce piyasaya çıkan Android herkesin dikkatini çekmiş, kısa süre içerisinde adeta patlama yaratmıştı. Android’in ilerde önemli bir konuma yükseleceğini sezen Google, 2005 yılında Android’i satın almış ve tarihindeki en önemli adımlardan bir tanesini de atmıştı. Günümüzde en çok kullanılan işletim sistemi Android olurken, Android’in karşımıza çıkmadığı alanda neredeyse yok diyebiliriz. Android platformu kullanımda arttığı gibi uygulama bazında da sürekli artış sağlıyor. Her geçen gün Google Play üzerinde birbirinden farklı oyunlar ve uygulamalar yayınlanıyor. Hal böyle olunca da bazı kullanıcılar bu uygulama ve oyunlara telefon üzerinden değil de bilgisayarları üzerinden erişmek ve kullanmak istiyorlar. İşte tam da bu noktada LDPLayer kullanıcıların imdadına yetişiyor.

Günümüzde Android uygulama ve oyunları hem Windows hem de MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlarda çalıştırmaya yarayan pek çok emülator yer alıyor. Bunlardan bir tanesi de LDPLayer oluyor. Kullanıcılara hem Windows hem de MacOS bilgisayarları üzerinde Android oyun ve uygulamaları kullanma fırsatı veren LDPLayer kullanıcı kitlesini artırmaya devam ediyor.

LDPLayer Özellikleri

Ücretsiz kullanım,

Windows ve MacOS sürümler,

Android oyun ve uygulamaları özgürce kullanabilme,

Güvenilir,

Türkçe dahil 18’den fazla dil desteği,

LDPLayer sayesinde kullanıcılar bilgisayarlarında Android oyunları indirip oynayabilecek, uygulamaları rahatlıkla kullanabilecekler. Günümüzün popüler mobil oyunları arasında yer alan PUBG Mobile’ı da LDPLayer sayesinde rahatlıkla bilgisayarınızda oynayabileceksiniz. Ücretsiz olarak yayınlanan uygulama Türkçe dahil olmak üzere 18’den fazla dil desteğini de bünyesinde bulunduruyor. Güvenilir yapısı ile işletim sistemlerinde sorunsuz çalışan uygulama özellikle mobil oyun tutkunları için geliştirildi.

Popüler mobil oyunları bilgisayar platformunda oynamaya imkan tanıyan yapım, mobil heyecanı adeta bilgisayar platformuna taşıyor. İster Intel ister AMD işlemcili bir bilgisayara sahip olan LDPlayer’ı kolayca yükleyebilir ve mobil oyunların tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.

LDPlayer İndir

MacOS ve Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar için geliştirilen uygulama, ücretsiz yapısı ile günümüzde milyonlarca adet kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Mobil oyunlara klavye ve fare gibi araçları da dahil eden program, her geçen gün kitlesini artırmaya devam ettiği gibi yepyeni özelliklere de erişmeye devam ediyor.