LDPLayer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici XUANZHI INTERNATIONAL CO., LIMITED
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LDPLayer ile Windows bilgisayarınıza Android oyun ve uygulama yükleyebileceksiniz.
Yıllar önce piyasaya çıkan Android herkesin dikkatini çekmiş, kısa süre içerisinde adeta patlama yaratmıştı. Android’in ilerde önemli bir konuma yükseleceğini sezen Google, 2005 yılında Android’i satın almış ve tarihindeki en önemli adımlardan bir tanesini de atmıştı. Günümüzde en çok kullanılan işletim sistemi Android olurken, Android’in karşımıza çıkmadığı alanda neredeyse yok diyebiliriz. Android platformu kullanımda arttığı gibi uygulama bazında da sürekli artış sağlıyor. Her geçen gün Google Play üzerinde birbirinden farklı oyunlar ve uygulamalar yayınlanıyor. Hal böyle olunca da bazı kullanıcılar bu uygulama ve oyunlara telefon üzerinden değil de bilgisayarları üzerinden erişmek ve kullanmak istiyorlar. İşte tam da bu noktada LDPLayer kullanıcıların imdadına yetişiyor.
Günümüzde Android uygulama ve oyunları hem Windows hem de MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlarda çalıştırmaya yarayan pek çok emülator yer alıyor. Bunlardan bir tanesi de LDPLayer oluyor. Kullanıcılara hem Windows hem de MacOS bilgisayarları üzerinde Android oyun ve uygulamaları kullanma fırsatı veren LDPLayer kullanıcı kitlesini artırmaya devam ediyor.
LDPLayer Özellikleri
- Ücretsiz kullanım,
- Windows ve MacOS sürümler,
- Android oyun ve uygulamaları özgürce kullanabilme,
- Güvenilir,
- Türkçe dahil 18’den fazla dil desteği,
LDPLayer sayesinde kullanıcılar bilgisayarlarında Android oyunları indirip oynayabilecek, uygulamaları rahatlıkla kullanabilecekler. Günümüzün popüler mobil oyunları arasında yer alan PUBG Mobile’ı da LDPLayer sayesinde rahatlıkla bilgisayarınızda oynayabileceksiniz. Ücretsiz olarak yayınlanan uygulama Türkçe dahil olmak üzere 18’den fazla dil desteğini de bünyesinde bulunduruyor. Güvenilir yapısı ile işletim sistemlerinde sorunsuz çalışan uygulama özellikle mobil oyun tutkunları için geliştirildi.
Popüler mobil oyunları bilgisayar platformunda oynamaya imkan tanıyan yapım, mobil heyecanı adeta bilgisayar platformuna taşıyor. İster Intel ister AMD işlemcili bir bilgisayara sahip olan LDPlayer’ı kolayca yükleyebilir ve mobil oyunların tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.
LDPlayer İndir
MacOS ve Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar için geliştirilen uygulama, ücretsiz yapısı ile günümüzde milyonlarca adet kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Mobil oyunlara klavye ve fare gibi araçları da dahil eden program, her geçen gün kitlesini artırmaya devam ettiği gibi yepyeni özelliklere de erişmeye devam ediyor.
LDPLayer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici XUANZHI INTERNATIONAL CO., LIMITED
-
LDPlayer sayesinde MacOS cihazlarınıza Android oyun ve uygulama yükleyip kullanabileceksiniz.
Piyasaya çıktığı günden bu yana yüksek bir ses getiren Android, 2005 yılında Google tarafından satın alınması ile birlikte adeta bir çağ atladı. Günümüzde milyonlarca insan Android platformunu kullanmaya devam ederken, akıllı telefonlarda piyasayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Günümüzün en çok kullanılan işletim sistemi olan Android, hemen hemen her alanda karşımıza çıkarken mobil oyun ve programlar da artıyor. Android oyun ve uygulamaları bilgisayar platformunda da kullanmak isteyen kullanıcılar için geliştirilen LDPlayer, yüzleri güldürüyor.
MacOS ve Windows bilgisayar kullanıcılarına Android oyun ve uygulamaları kullanma fırsatı veren LDPlayer, ücretsiz olarak geliştirildi ve yayınlandı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya sahip olan başarılı uygulama, ülkemizde de oldukça popüler bir noktada yer alıyor.
LDPLayer Özellikleri
- Türkçe dahil olmak üzere 18 farklı dil desteği,
- Ücretsiz kullanım,
- Basit arayüz,
- Güvenli,
- Android oyun ve uygulamaları sorunsuz çalıştırabilme,
Ülkemiz kullanıcıları tarafından da epey sevilen uygulama, Türkçe dahil olmak üzere tam 18 farklı dil seçeneğine sahip. Tamamen ücretsiz olarak piyasaya sürülen uygulama, basit bir arayüze sahip. Oldukça güvenli bir yapıya sahip olan uygulama, oldukça kararlı bir yapıya sahip. Özellikle mobil oyun tutkunları için geliştirilen yapım, mobil oyunları klavye ve fare ile oynama fırsatı veriyor. Birden fazla oyunu ve uygulamayı çoklu pencere de açabilme fırsatı veren emülatör, basit bir kullanıma sahip.
Intel ve AMD destekli bilgisayarlarda sorunsuz kullanılabilen uygulama, oyuncu odaklı pek çok özelliğe sahip. Android oyun deneyimini bilgisayar ortamını optimize eden yaratıcı emülatör, oyunlarda yüksek fps sunuyor.
LDPlayer İndir
Resmi web sitesi üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan program, hem MacOS hem de Windows platformunda kullanılıyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya sahip olan uygulama, kitlesini artırmaya devam ediyor.