Sağ üst köşedeki Ayarlar simgesine tıklayın. Advanced (Gelişmiş) - Startup Setting (Başlangıç Ayarı) gidin, yönlendirmeyi yatay olarak ayarlamak için Tablet, dikey olarak ayarlamak için Phone (Telefon) seçin. Clash of Clans gibi belirli yönde oynanan oyunlarda hangi yöne ayarlamış olursanı olun yön otomatik olarak ayarlanır. Her yönlendirme altında önerilen iki çözünürlük vardır. Özelleştirmeden önce kutucuğu işaretleyin ve çözünürlüğü istediğiniz gibi ayarlayın. Genişlik(Width)/Yükseklik(Height)/DPI kutucuklarına değerleri girdikten sonra Save Changes (Değişiklikleri Kaydet) tıklamanız yeterlidir.