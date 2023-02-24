NoxPlayer, Android oyunları bilgisayarda oynamak için tercih edebileceğiniz ücretsiz Android emülatörü. APK oyunları ve uygulamaları kolayca indirip yükleyebilirsiniz.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Nox Player ile android oyunları bilgisayarda oynayabilirsiniz. En iyi Android emülatörü olarak bilinen BlueStacks'ten daha hızlı ve kararlı çalışmasıyla öne çıkan NoxPlayer, Windows PC ve Mac bilgisayarlarla uyumlu. Android APK oyunlarını bilgisayarda oynamak, Android uygulamalarını bilgisayarda kullanmak için bu ücretsiz Android emülatörünü tercih edebilirsiniz.

NoxPlayer İndir

Bilgisayarınıza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz Android emülatörleri arasında BlueStacks’den sonra tercih edilebilecek ikinci program Nox App Player diyebilirim. Arayüzü basit tasarlandığından ister Google Play Store üzerinden isterseniz de bilgisayarınıza indirdiğiniz .apk dosyasını sürükle bırak yaparak dilediğiniz oyunu yükleyip oynama şansına sahipsiniz. Oyunları klavye ve farenizle oynayabilmenin yanı sıra oyun kontrolcünüzle de oynama şansına sahipsiniz.

İster root’lu isterseniz de root etmeden kullanabileceğiniz Android emülatörünü sorunsuzca kullanabilmeniz için bilgisayarınızın yüksek donanıma sahip olması gerekmiyor. İster Windows XP kullanıcısı olun isterseniz Microsoft’un en yeni işletim sistemi Windows 10’u kullanın programı sorunsuz kullanabiliyorsunuz.

NoxPlayer Nasıl Kullanılır?

Ücretsiz Android emülatörü NoxPlayer’ın son sürümünü Tamindir üzerinden NoxPlayer İndir’e tıklayarak indirebilirsiniz.

NoxPlayer’ı yüklemek için .exe dosyasına tıklayın ve klasör yolunu seçin. (Kurulum esnasında reklamlarla karşılaşabilirsiniz. Reject’e tıklayarak istenmeyen programların yüklenmesini engelleyebilirsiniz.)

Kurulum tamamlandıktan sonra NoxPlayer’ı başlatın.

NoxPlayer, son derece sade, basit tasarlanmış kullanıcı arayüzüne sahiptir. İstediğiniz Android oyunu bulmak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz. Yerleşik Uygulama Merkezi (App Center), tüm Android oyun ve uygulamalara göz atmanızı sağlar. İnternette gezmek için dahili web tarayıcıya da sahiptir.

NoxPlayer’da favori oyunlarınızı ve uygulamalarınızı yüklemenin üç yolu vardır. Birincisi; Google Play’i açın ve istediğiniz oyunu veya uygulamayı aratın ve Yükle (Install) butonuna tıklayın. İkincisi; Oyunun/uygulamanın APK dosyasını PC’nize indirin ve Android emülatörüne sürükleyip bırakın. Üçüncüsü; Bilgisayarınızdaki APK dosyasına çift tıklayın, NoxPlayer açılır ve oyunu/uygulamayı otomatik olarak yüklemeye başlar.

Android oyunları bilgisayarınızda hızlı, akıcı şekilde oynamak için aşağıdaki sistem ayarlarını yapmanız tavsiye edilir: