NoxPlayer
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 162,442
- DOSYA BOYUTU 582.00 MB
- Üretici Nox APP Player
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NoxPlayer, Android oyunları bilgisayarda oynamak için tercih edebileceğiniz ücretsiz Android emülatörü. APK oyunları ve uygulamaları kolayca indirip yükleyebilirsiniz.
Nox Player ile android oyunları bilgisayarda oynayabilirsiniz. En iyi Android emülatörü olarak bilinen BlueStacks'ten daha hızlı ve kararlı çalışmasıyla öne çıkan NoxPlayer, Windows PC ve Mac bilgisayarlarla uyumlu. Android APK oyunlarını bilgisayarda oynamak, Android uygulamalarını bilgisayarda kullanmak için bu ücretsiz Android emülatörünü tercih edebilirsiniz.
NoxPlayer İndir
Bilgisayarınıza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz Android emülatörleri arasında BlueStacks’den sonra tercih edilebilecek ikinci program Nox App Player diyebilirim. Arayüzü basit tasarlandığından ister Google Play Store üzerinden isterseniz de bilgisayarınıza indirdiğiniz .apk dosyasını sürükle bırak yaparak dilediğiniz oyunu yükleyip oynama şansına sahipsiniz. Oyunları klavye ve farenizle oynayabilmenin yanı sıra oyun kontrolcünüzle de oynama şansına sahipsiniz.
İster root’lu isterseniz de root etmeden kullanabileceğiniz Android emülatörünü sorunsuzca kullanabilmeniz için bilgisayarınızın yüksek donanıma sahip olması gerekmiyor. İster Windows XP kullanıcısı olun isterseniz Microsoft’un en yeni işletim sistemi Windows 10’u kullanın programı sorunsuz kullanabiliyorsunuz.
NoxPlayer Nasıl Kullanılır?
- Ücretsiz Android emülatörü NoxPlayer’ın son sürümünü Tamindir üzerinden NoxPlayer İndir’e tıklayarak indirebilirsiniz.
- NoxPlayer’ı yüklemek için .exe dosyasına tıklayın ve klasör yolunu seçin. (Kurulum esnasında reklamlarla karşılaşabilirsiniz. Reject’e tıklayarak istenmeyen programların yüklenmesini engelleyebilirsiniz.)
- Kurulum tamamlandıktan sonra NoxPlayer’ı başlatın.
NoxPlayer, son derece sade, basit tasarlanmış kullanıcı arayüzüne sahiptir. İstediğiniz Android oyunu bulmak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz. Yerleşik Uygulama Merkezi (App Center), tüm Android oyun ve uygulamalara göz atmanızı sağlar. İnternette gezmek için dahili web tarayıcıya da sahiptir.
NoxPlayer’da favori oyunlarınızı ve uygulamalarınızı yüklemenin üç yolu vardır. Birincisi; Google Play’i açın ve istediğiniz oyunu veya uygulamayı aratın ve Yükle (Install) butonuna tıklayın. İkincisi; Oyunun/uygulamanın APK dosyasını PC’nize indirin ve Android emülatörüne sürükleyip bırakın. Üçüncüsü; Bilgisayarınızdaki APK dosyasına çift tıklayın, NoxPlayer açılır ve oyunu/uygulamayı otomatik olarak yüklemeye başlar.
Android oyunları bilgisayarınızda hızlı, akıcı şekilde oynamak için aşağıdaki sistem ayarlarını yapmanız tavsiye edilir:
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NoxPlayer’ın kullanacağı işlemci ve bellek miktarını belirleyin. Sağ üst köşedeki Ayarlar (Settings) simgesine tıklayın. Gelişmiş (Advanced) - Performans (Performance)’a gidin, Özelleştirme (Customize) öncesinde kutucuğuna tıklayın, ardından CPU ve RAM miktarını ayarlayın. Dikkat etmeniz gereken; işlemci çekirdek saysının bilgisayarınızın fiziksel çekirdek sayısını geçmemesi. Ayrıca düzgün çalışması için Windows’a yeterli RAM bıraktığınızdan emin olun.
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Sağ üst köşedeki Ayarlar simgesine tıklayın. Advanced (Gelişmiş) - Startup Setting (Başlangıç Ayarı) gidin, yönlendirmeyi yatay olarak ayarlamak için Tablet, dikey olarak ayarlamak için Phone (Telefon) seçin. Clash of Clans gibi belirli yönde oynanan oyunlarda hangi yöne ayarlamış olursanı olun yön otomatik olarak ayarlanır. Her yönlendirme altında önerilen iki çözünürlük vardır. Özelleştirmeden önce kutucuğu işaretleyin ve çözünürlüğü istediğiniz gibi ayarlayın. Genişlik(Width)/Yükseklik(Height)/DPI kutucuklarına değerleri girdikten sonra Save Changes (Değişiklikleri Kaydet) tıklamanız yeterlidir.
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Özellikle ARPG oyunlarında karakterini kontrolünü daha kolay sağlamak için klavye kontrollerini ayarlayın. Kontrol tuşlarını ayarlamak için önce oyuna girmeniz gerekir. Oyun açıkken yan çubuktaki Klavye kontrol butonuna tıklayın, x butonunu istediğiniz yere sürükleyin ve kaydet’e tıklayın, ardından WSAD tuşlarıyla karakterinizin hareketini kontrol edebilirsiniz. Bu işlevler için başka tuşlar atamayı tercih ederseniz, çapraz butonunun yanı sıra farenize basılı tutun ve sola hareket ettirin, görünen kutucuğa bu eylemi atamak için kullanmak istediğiniz anahtarı girin (sol yön tuşu gibi).
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Oyundayken ekran görüntüsü almak için yan çubuktaki Ekran Yakalama butonuna tıklayın. Ekran görüntüleri otomatik olarak kaydedilir ve galerinizden erişebilirsiniz.
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Daha iyi performans elde etmek için Sanallaştırma Teknolojisini (VT - Virtualization Technology) etkinleştirin. Sanal teknoloji, bilgisayarınızın performansını iyileştirebilir ve NoxPlayer’ın daha hızlı çalışmasını sağlar. İlk olarak, işlemcinizin sanallaştırmayı destekleyip desteklemediğini kontrol etmeniz gerekir. Bunun için LeoMoon CPU-V aracını kullanabilirsiniz. İşlemciniz sanallaştırmayı destekliyorsa etkinleştirmeniz gerekir. Çoğu bilgisayarda sanallaştırma varsayılan olarak devre dışıdır. BIOS’a girdikten sonra Virtualization, VT-x, Intel Virtual Tecnology veya Virtual yazan herhangi bir şey aratın ve etkinleştirin. Değişikliklerin etkin olması için bilgisayarınızı tamamen kapatın ve tekrar açın.