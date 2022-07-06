Android emülatörü MEmu Play indirerek android mobil oyunları PC'de oynama keyfi yaşayın. Hem de klavye mouse ile!

Can Erdil Şentürk - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

MEmu, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Mobile Legends gibi Android oyunları PC’de oynamak ve Android oyunları PC’ye indirmek için ücretsiz Android emülatörüdür. MEmu Emülatörü için mobil oyunları PC'de oynama programı (Android oyunları bilgisayarda oynama programı) da diyebiliriz. En iyi, en hızlı ve ücretsiz Android emülatörleri arasında olan MEmu indirerek mobil oyunları PC’de oynama keyfini yaşayabilirsiniz. Android oyunları klavye mouse ile oynamak için de Memu Android Emulator’ı indirebilirsiniz.

Android Emülatörü Nedir?

En iyi ücretsiz Android emulator MEmu, popüler Android oyunları bilgisayara indirip bilgisayarda oynamanıza izin veriyor. Mobil oyunları hem çok daha büyük ekranda hem de keyif alarak oynamış oluyorsunuz. Örneğin; kontrolü sağlamanın zor olduğu FPS, TPS oyunları bilgisayarınızdan çok daha rahat oynuyorsunuz. Sevdiğiniz mobil oyunları klavye, mouse veya gamepad, istediğiniz kontrolcüyle oynamak dışında, aynı oyunu farklı hesaplarla veya tek hesapla birçok oyunu eş zamanlı olarak oynama şansınız var.

MEmu Play İndir

200’den fazla ülkede 20 milyonun üzerinde kullanıcısı olan Android Emülatörü MEmu Play, offline download seçeneği de sunuyor. Android uygulama ve oyunları PC’de çalıştırmaya izin veren bir başka Android emülatör BlueStacks’ten çok daha kısa sürede indiriliyor ve kurulum aşamasında sorun yaşamıyorsunuz. Android emülatör kurulumu normal program kurulumu gibi, özel bir yükleme işlemi (ekstra sürücü vs.) gerektirmiyor.

Android Emülatörü MEmu Özellikleri