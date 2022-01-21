Google Play Games, Android oyunları klavye ile oynamanızı sağlayan ücretsiz bir program. Mobil oyunları bilgisayarda oynamak için BlueStacks'e sorunsuz alternatif.

Erkan Calp - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Play Games indirerek Android oyunları bilgisayarda oynama keyfini sürebilirsiniz. Tüm Windows kullanıcıları için Android oyunları PC’de oynamanın en iyi yolu şimdiye kadar BlueStacks gibi Android emülatörlerdi. Windows 11 ile kullanıcıların Android APK oyunları doğrudan mağazadan indirip oynayabilmelerine izin verildi. Google Play Games, Google tarafından geliştirilen mobil oyunları bilgisayarda oynamanızı sağlayan ücretsiz bir program.

Google Play Games Nedir?

Google Play Games nedir? öncelikle bundan bahsedelim. Google Play Oyunlar, dünya çapında en çok ilgi gören mobili oyunlara Windows masaüstü ve dizüstü bilgisayarınızdan erişme, indirme ve oynama imkanı sağlayan bir PC programı.

En sevdiğiniz Android oyunları küçük ekranda oynamak yerine büyük bilgisayar ekranında oynamanın keyfini çıkarmanın yanı sıra klavye ve fare ile rahatça oynama, ilerleyişinizi cihazlar arasında senkronize etme ve puan kazanma (Google Play Points) şansına sahip olduğunuz, Google tarafından ücretsiz yayınlanan bir program.

Android Oyunları Bilgisayarda Oynama Programı Özelikleri

Sevdiğiniz mobil oyunları bilgisayarda keşfedip oynayabileceğiniz Google Play Games’in öne çıkan özelliklerine değinmek gerekirse:

Mobil oyunları bilgisayarda oynama: Google’ın bilgisayar kullanıcılarına yönelik oyun platformunda sizi ekran başına kilitleyen Android oyunlar daha iyi ve daha dikkat çekici.

Mobil oyunları klavye ve fare ile oynama: Klavye ve farenizin kattığı hareket kabiliyetiyle diğer oyunculara karşı avantaj elde edin. PUBG Mobile’da artık düşmanlarınızı daha hızlı öldüreceksiniz.

Daha önce hiç olmadığı kadar sürükleyici bir oyun deneyimi: Sadece Android oyunları daha büyük ekranda oynamakla kalmayacak, optimize edilmiş grafikler sayesinde oyun temponuz hiç düşmeyecek.

Oyununuza istediğiniz cihazda istediğiniz zaman kaldığınız yerden devam edin: Google hesabınıza giriş yaparak oyundaki ilerlemeniz ve oyun kitaplığınızı farklı cihazlarda senkronize edebilirsiniz. Senkronize ne demek? Telefonunuzda başladığınız oyuna bilgisayarınızda devam edebilir, sonra yine telefonunuzda oynamayı sürdürebilirsiniz.

Geliştiricilerle işbirliği: Google, Android oyunları PC’ye getirirken üreticilerle işbirliği yaptığını söylüyor. Bu, oyunların bilgisayara göre optimize edildiği anlamına geliyor. Kullanıcıların cihazlarının güvenliğini korumak için tüm oyunlarda güvenlik kontrolleri de sunuluyor.

Google Play Games Sistem Gereksinimleri

Google Play Games’in çalışması için aşağıdaki minimum sistem gereksinimlerini karşılayan bir Windows PC’ye sahip olmanız gerekiyor:

İşletim Sistemi: Windows 10 (v2004)

Depolama: SSD, 20 GB kullanılabilir alan

İşlemci: Oyun sınıfı GPU (Grafik İşlemci Birimi) ve 8 mantıksal CPU çekirdeği

Bellek: 8 GB RAM

Google Play Games ile Android oyunları PC’de oynama keyfi sürmek için Windows yönetici hesabıyla oturum açmış olmanız, donanım sanallaştırmanın açık olması gerekiyor.

PC’de Android Oyunları Oynama

BlueStacks’i PC’nize indirip yükleyin.

Google hesabınıza giriş yapın.

Bilgisayarda oynamak istediğiniz Android oyunun adını arama çubuğuna yazın.

Android oyunu yüklemek için arama sonucunda üzerine tıklayın.

Oyunun simgesi ana ekrana geldiğinde klavye ve fare desteğiyle oynamaya başlayabilirsiniz.

Android oyunları bilgisayara indirme bu kadar basit! PC’de Android oyunları oynamanın tek yolu Google Play Games değil. Tüm Windows kullanıcıları için ücretsiz indirilebilir olan Android emülatörü BlueStacks ile de telefonda oynadığınız oyunları bilgisayar rahatlığında oynayabilirsiniz.

Android oyunları klavye ile oynama rahatlığı sunan BlueStacks, 2 milyondan fazla oyun içeriyor. Favori oyunundaki her detayı küçücük telefon ekranı yerine bilgisayar monitöründe görmek, mobil cihazınızın kaldıramadığı ağır oyunları sıradan bir PC’de takılmadan oynamak, batarya bitecek endişesi yaşamadan oynamak, kesintisiz oynamak için BlueStacks’i indirin.

Windows 11 kullanıyorsanız, Android oyunları bilgisayara yüklemek için bir seçeneğiniz daha var.

Android Oyunları Bilgisayara İndirme

Microsoft Mağazası’nı açın. (Görev çubuğuna sabitlenmemişse Başlat Menüsü’nü açın ve Microsoft Store yazın.

Arama çubuğuna Amazon Appstore yazın. Devam etmek için Yükle’ye tıklayın.

Amazon Appstore yüklemesinin tamamlanması için bilgisayarınızı baştan başlatmanız gerekebilir.

Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra yeni yüklenen Amazon Appstore’u açın.

Amazon hesabınızla giriş yapın veya ücretsiz hesap oluşturun.

Artık Android oyunları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Sol kenar çubuğunda Oyunlar sekmesinden oyunlara göz atıp yükleyebilirsiniz.

Windows 11 işletim sistemini kullanmıyorsanız, Google Play Games, BlueStacks, MemuPlay gibi Android emülatör programları tercih edebilir veya Bulut tabanlı Android oyun platformu Bluestacks X ile doğrudan web tarayıcınızdan Android oyunları oynayabilirsiniz. Evet, cep telefonu oyunlarını bilgisayarda oynamak için bir programa ihtiyacınız yok. Google hesabınıza girerek 200’den fazla ücretsiz oyunu anında, beklemeden oynayabilirsiniz.