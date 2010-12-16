Opera43.0.2442.806 (Windows)
Web Sitelerini En Hızlı Yoldan Gezin
Opera Artı Yönleri
- + Çok çok hızlı
- + E-posta programı
- + Sekme desteği
- + Şifre senkronizasyonu
Opera Eksi Yönleri
- - Eklenti desteği az
Opera, yenilenen motoru, kullanıcı arayüzü ve özellikleriyle kullanıcılara en hızlı ve gelişmiş internet deneyimini sunmayı hedefleyen alternatif bir web tarayıcısıdır.
En popüler web tarayıcıları arasındaki yerini korumak için altyapısını Chromium ve Blink ile güçlendiren Opera, artık tarayıcı pazarında Chrome, Firefox ve Internet Explorer'a kafa tutabilecek özelliklere sahip.
Opera'yı ilk kez bilgisayarınıza kurup çalıştırdığınız zaman değişimi doğrudan farkedebiliyorsunuz ki zaten tarayıcımızı açar açmaz yeni gelen özellikler bizleri bekliyor. Hızlı Erişim, Pano ve Keşfet adı verilen 3 farklı sekme tamamen kullanıcıların internet deneyimini geliştirmek adına tasarlanmış.
Hızlı Erişim menüsü sayesinde en sık ziyaret ettiğimiz internet sitelerini kendi isteğimiz doğrultusunda sıralayarak, istediğimiz zaman bu sitelere tek tıklamayla ulaşabiliyoruz.
Pano adı verilen bir diğer sekme sayesinde beğendiğimiz, hoşumuza giden veya daha sonra tekrar göz atmak istediğimiz internet sitelerini işaretleyerek, bu bölüm altından istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz.
Son olarak kullanıcılarla yeni buluşan sekmelerden bir diğeri olan Keşfet sayesinde filtreleyebileceğimiz farklı kategoriler altında dünya üzerindeki popüler internet siteleri tarafından yayınlanan en son haberlere ulaşabiliyoruz. Hem kategoriye göre hem de ülkeye göre filtreleme şansı bu noktada kullanıcılara sunulmuş.
Kayda değer bir diğer yenilikse Opera hesaplarınız üzerinde oturum açarak, hem masaüstünde hem de mobil versiyonlar üzerinde senkronizasyon sağlayabilecek olmamız. Bu sayede yolculuk esnasında mobil cihazımız üzerinden yaptığımız işe, bilgisayar başına geçince kaldığımız yerden devam edebiliyoruz.
Tüm bu saydığımız yeni özelliklerin dışında tema desteği, eklenti desteği ve diğer tarayıcılar üzerinde yer alan klasik özelliklerin tamamına sahip olan Opera, çıtayı baya yükseltmiş gibi görünüyor.
Ayrıca sahip olduğu Turbo Modu sayesinde internet dolaşımınızı hızlandıran Opera, işlemci ve bellek kullanımı konusunda da oldukça titiz davranıyor.
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5- Opera 42.0.2393.85 için ukaran10 dedi ki;
admin kafa tutabilecek demişsinde bunla saydıgın tarayıcılar kafa tutamazki bu tarayıcı degil asıl onlar buna kafa tutmaya calışmalı bence yandex filan chome mozilla falan hikaye bana göre eşssiz bu opera harika bir tarayıcı birde kendine özgü vpn geldiki tadından yenmiyor şuan mükkemmel bir tarayıcı buArtı Yönleri: saymakla bitmez Eksi Yönleri: yok
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5- Opera 41.0.2353.56 için Ozan dedi ki;
Çok iyi bir tasarıma sahip başlangıç sayfası , ücretsiz dahili vpn ve reklam engelleyici ile uzun süre favorim olacak...
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5- Opera 40.0.2308.81 için Yılmaz Kızılay dedi ki;
arkadaşlar windows 10 64 bit kullanıyorum neden ben bunu indiremiyorum? kendi sitesinden de inmiyor hayır indirip kurulumu başlatıyorum ama hata veriyor indirilemedi diyor Windows 10 x64 kullanıyorum bu sorunu benden başka yaşayan var mı çözümü nedir?
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5- Opera 40.0.2308.81 için Ziyaretçi dedi ki;
Kim ne derse desin Opera şuan 1 numaralı tarayıcı oldu.Sıra dışı bir tarayıcı oldu.Sorarım sizlere hangi tarayıcıda var sınırsız ve ücretsiz dahili VPN +Reklam engelleyici ? ama Opera'da var.
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Opera 38.0.2220.41 için Dostbirkardeş dedi ki;
En iyisi Google Chromedir çünkü uzun zamandır kullandığım tek tarayıcı Opera fazla ram harcıyor ve bellekte yer kalmıyor pc donuyor. En iyi tarayıcılar arasında 1.Frefox 2. Google Chrome 3.Yandex Broğser 4. Vivaldi
5.Opera Kendinizi geliştirin Opera ramı fazla harcamayın şimdiden başarılar.Artı Yönleri: Hızlı ve reklam engelleyiciye sahip Eksi Yönleri: Donuyor,Fazla ram yiyiyor,
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Cevap yazan: ZiyaretçiTam tersine Opera RAM dostudur.İşlemci desen keza o da öyle.Google Chrome sistemi çok yoruyor ve uzun kullanımda da yavaşlıyor.7 Ağustos 2016 Pazar - 08:51:11 - Şikayet Et
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- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 467 / 1,024,483
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Opera Software
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