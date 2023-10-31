Opera Tarayıcısında Sık Yaşanan Hatalar ve Çözümleri

Opera tarayıcısı, özel tasarlanan ve kolay kullanıma sahip arayüzüyle dikkat çekiyor. Basit arayüze sahip olduğu için Opera’dan kolayca internete girilebiliyor.

Aynı zamanda Opera en hızlı tarayıcılardan biri olarak da biliniyor. Devamlı güncellenerek kullanıcı isteklerine göre şekillenen bir tarayıcı olduğu da söylenebilir. Hızlı çalışması adına Opera üzerinde sürekli yazılım ayarlamaları yapılıyor.

Kullanışlı bir tarayıcı olarak ifade edebileceğimiz Opera da zaman zaman hatalar verebiliyor. Bu yazımızda Opera tarayıcısı hataları ve çözümleri hakkında bilgi vereceğiz.

Opera Tarayıcısı Hataları Çözümleri

Opera tarayıcısı hataları ve çözümleri şu şekilde ifade edilebilir:

1. Opera.exe Hatası ve Çözümü

Opera yazılımının açılışında genellikle Exe yürütme hatalarına rastlanılır. Exe yürütme hatası, eksik ve bozuk opera.exe dosyalarından kaynaklanmaktadır. Bahsettiğimiz hatanın çözümü için exe dosyasının yeni sürümü eklenmelidir.

Genellikle Opera.exe hataları ile şu durumlarda karşılaşılır;

Opera’yı başlatma

Opera’yı kapatma

Opera’nın yüklenmesi

exe ile alakalı uygulamalar çalıştırılırken

Windows işletim sistemi yüklenirken

2. Opera.browser Hatası ve Çözümü

Opera.browser dosyaların eksik olması, bozulması ve silinmesi Windows hatalarına sebep oluyor. Opera.browser hatası çözümü için BROWSER dosyasının kopyasıyla değiştirilmesi gerekiyor.

Eğer bu hata, kötü amaçlı yazılımın bulaşmasından kaynaklanıyorsa o zaman virüs programlarından yararlanılır. Kötü amaçlı yazılımlar, virüs programları tarafından etkisiz hale getirildiğinde sorunda çözülmüş olacak.

3. Opera VPN Çalışmıyor Hatası ve Çözümü

Opera tarayıcısı hataları ve çözümleri arasında VPN özelliğiyle alakalı durumlarda ele alınabilir. Opera VPN çalışmıyor hatası, aniden ortaya çıkabilir. Bu probleme neden olan etkenler şöyle sıralanabilir;

Windows ayarları

Tarayıcının kendisi

Antivirüs yazılımları

İnternet bağlantıları

Opera VPN çalışmıyor hatasını çözmek için öncelikle internet bağlantısı kontrol edilmelidir. Windows VPN ayarlarının açık olup olmadığına bakılır.

Antivirüs yazılımı devre dışı bırakılıp Opera’nın VPN özelliği kapatılıp tekrar açılır. Sanal konum değiştirilerek Opera’nın eklentileri de devre dışı bırakılır. Opera’nın önbelleği temizlenir. En son adımda da Opera silinip yeniden yüklenir.

VPN hatası, “bu sayfa hiç çalışmıyor google.com hiç veri göndermedi” şeklinde de olabilir. Böyle bir hatayla karşılaşıldığında da VPN sunucu değiştirme işlemi yapılmalıdır.

Opera VPN sunucu değiştirme işlemi için şu adımlar takip edilmelidir;

İlk olarak Opera tarayıcısı açılmalıdır.

Opera adres satırı solunda konumlanan VPN simgesinin üzerine tıklanır.

“Sanal Konum” seçilir.

En uygun konum yerine burada “Güney Amerika, Avrupa, Kuzey ve Asya” seçilmelidir.

Sorunun giderilip giderilmediği tekrar denenmelidir. Sorun devam ettiği takdirde VPN tümden kapatılmalıdır.

Opera tarayıcısı hataları çözümleri için Opera’da VPN şöyle kapatılır;

Opera tarayıcısı açılır.

Opera’nın adres satırının solunda konumlanan VPN simgesi üzerine tıklanır.

Açık konumdaki anahtar kapalı konuma getirilerek Opera VPN kapatılır.

Yukarıda işlemlerin arkasından yeniden siteye giriş yapabilirsiniz.