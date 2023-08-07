Opera Aria Nedir? Nasıl Kullanılır?

Yeni teknolojileri yakından takip eden ünlü tarayıcı firması Opera, ChatGPT entegrasyonu ile çok daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. GPT desteğini arkasına alan Opera, Microsoft Edge’e rakip olarak gösteriliyor.

Çeşitli sorularınıza cevap bulabileceğiniz bu yapay zekâ desteği ile özet çıkarma, kod yazma ve içerik planlama gibi işlemler yapabileceksiniz. İşte, Opera Aria’nın özellikleri ve kullanımına ilişkin bilmeniz gereken her şey!

Opera Aria Nedir?

Opera’nın yakın zamanda tarayıcısına eklediği yapay zeka araçları, tarayıcının kullanışlılığını üst seviyeye çıkarıyor. Uzun zamandır yapay zeka alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiği bilinen Opera, Aria isimli ve OpenAI destekli bir yapay zekâ aracı sunuyor.

Tarayıcıya entegre edilen Aria, hem Opera hakkında hem de diğer konulardaki sorulara yanıt verebilecek özellikler taşıyor.

Opera Aria’da arama çubuğunun yanı sıra ‘sekme adaları’ adı verilen bir özellik daha bulunuyor. Bu özellik birbirine benzeyen sekmeleri bir arada kullanabilmenize yardımcı olan yeni bir düzen getiriyor.

ChatGPT’nin verdiği cevaplar 2021 ve öncesindeki verilere göre hazırlanıyor. Opera Aria ise güncel verilere göre yeni bilgiler ve yanıtlar sunabiliyor.

Türkçe destekli bir uygulama olan Open Aria tarayıcının yan tarafında bir panel olarak karşımıza çıkıyor. Bu kısmda yapacağınız araştırmalar yapay zekâ desteği ile cevaplandırılıyor.

Opera’nın kendi tarayıcısına entegre etmeyi planladığı yapay zekâ araçları Aria ile sınırlı kalmıyor. Microsoft Edge’in tarayıcısına yerleştirdiği Dall-E Image Generator ve Bing uygulaması iki farklı aracın elinizin altında olmasını sağlıyor. Edge ile rekabete giren Opera’nın bu alanda da yenilikçi adımlar atması bekleniyor.

Opera Aria Nasıl Kullanılır?

Open Aria ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz yapay zekâ araçları arasında yer alıyor.

Güncel bilgiler sunuyor olması daha verimli sohbet ve araştırmalar yapmanıza imkân tanıyor.

180’i aşkın ülkede kullanılabiliyor.

Tarayıcıda kenar çubuğu formatında kolay erişim imkânı ile karşımıza çıkıyor.

Aria’nın yer aldığı Opera tarayıcısı ‘Opera One’ olarak isimlendiriliyor. Şu an için Windows, Mac ve Linux destekli masaüstü cihazlarda kullanılabiliyor.

Masaüstü cihazlarda Opera tarayıcıyı açtıktan sonra ‘araçlar’ menüsüne gidip ‘gelişmiş’ sekmesinden Aria’yı bulup başlatmanız yeterli oluyor.

Android cihazlarda ise izlemeniz gereken adımlar şu şekilde: