Google Chrome
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 13,157,289
- DOSYA BOYUTU 66.70 MB
- Üretici Google
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Google Chrome sade, basit ve popüler bir internet tarayıcısıdır. Google Chrome web tarayıcısını yükleyin, internette hızlı ve güvenli şekilde gezinin.
Google Chrome, Google'ın akıllı teknolojileriyle donatılan ücretsiz ve popüler bir internet tarayıcısıdır. İnternet üzerinde hızlı ve güvenli şekilde gezmek isteyen birçok kullanıcının ilk tercihi olan Chrome web tarayıcısı son sürümü yukarıdaki Google Chrome indir butonuna tıklayarak kolayca indiriebilir, Windows PC'nize Chrome yüklemesini yapabilirsiniz.
Günümüzün en çok kullanılan web tarayıcısı olarak adından söz ettiren Google Chrome yükle, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Birbirinden farklı dil seçenekleri ile kullanılmaya devam edilen başarılı web tarayıcısı, yıllardır düzenli güncellemeler ile milyonlarca kullanıcısına birbirinden farklı özellikler sunmayad evam ediyor.
Google Chrome Özellikleri
- Ücretsiz kullanım,
- Birbirinden farklı temalar,
- Türkçe dil desteği,
- Mac, Windows, Android ve iOS sürümler,
- Sayfa çeviri,
- Hızlı ve pratik,
- Basit kullanım,
Yeni Chrome, arkasında dünyanın en büyük arama motoru Google'ın da desteğini alan tarayıcı sahip olduğu gelişmiş özellikler ile de dikkatleri üzerine çekmektedir.
Google Chrome Nasıl İndirilir?
Android platformu için Google Play'de, iOS platformu için App Store'da ve bilgisayarlar içinde resmi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak dağıtılan Google Chrome ücretsiz indir her egçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Hem hızlı hem de basit bir kullanım vadeden dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı sık sık aldığı güncellemeler ile de kullanıcılarına yepyeni özellikleri deneyimleme fırsatı veriyor. Uygulamayı hemen indirip ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.
Google Chrome Nasıl Kurulur?
Sade ve basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Chrome ile web sitelerini ziyaret ederek, tamamen yaptığınız işe odaklanabilir ve internet deneyiminizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Ayrıca Chrome üzerinde sunulan eklenti desteği sayesinde tarayıcınızı kolayca özelleştirme şansına da sahipsiniz.
Sekmeli yapısı sayesinde, birden fazla web sitesi üzerinde kolayca geçiş yapmanıza olanak sağlayan internet tarayıcısı üzerinde yer alan adres çubuğu yardımıyla, aramalarınızı yapabilir ve sürükle bırak desteği ile sekmeleri istediğiniz yere kolayca taşıyarak çalışmaya devam edebilirsiniz.
Chromium tabanlı tarayıcının indirmesi ve kullanması oldukça basittir. Hemen sol üst tarafta gördüğünüz Google Chrome indir tuşuna bastıktan sonra tarayıcının kurulum doyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ardından kurulum aracını çalıştırarak, gerekli diğer dosyaları internetten edinebilirsiniz.
Google Chrome Yükle
Otomatik form doldurma, yerleşik PDF okuyucu sayesinde web siteleri üzerinde yer alan PDF dosyalarını doğrudan görüntüleme, senkronizasyon seçenekleri ile istediğiniz yerde işlerinize kaldığınız yerden devam edebilme, parola kaydetme ve daha birçok kullanışlı özelliği bizlere sunan tarayıcı, bazen gerçekten bir internet tarayıcıdan çok daha fazlası olarak karşımıza çıkıyor.
İnternet üzerinde güvenliğine önem veren kullanıcıları da düşünen Chrome, ziyaret ettiğiniz web sayfalarının güvenli olup olmadığını sizin için inceler ve herhangi bir şekilde zararlı olarak işaretlenmiş bir web sitesine girmeye çalıştığınızda konuyla ilgili sizi uyarır. Buna ek olarak yine tarayıcıda yer alan "Gizlilik Modu" sayesinde, arkanızda iz bırakmadan internet siteleri üzerinde anonim olarak gezebilirsiniz.
Sürekli olarak güncellenen ve kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeye devam eden tarayıcı, güncelleme seçeneklerini de kullanıcılarına otomatik olarak sunmaktadır. Bu sayede sürekli olarak tarayıcının en son, hatasız ve geliştirilmiş sürümünü kullanırsınız. Bir internet tarayıcısında olması gereken her özelliği size ücretsiz olarak sunan tarayıcı ile internet deneyiminizi bir adım öteye taşımak tamamen sizin elinizde.
Dahili Flash Player
Eklenti desteği
Otomatik güncelleme
Hızlı sayfa yükleme
Google Chrome
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 244,194
- DOSYA BOYUTU 34.00 MB
- Üretici Google
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Google Chrome Android: Google Chrome, Android telefonlar için hızlı, güvenli internet tarayıcısıdır.
Google Chrome, Android telefonlar için hızlı ve güvenli internet tarayıcısı. Kullanımı kolay, hızlı ve güvenilir web tarayıcısı Google Chrome’un Android telefonlar için olan sürümü, sizin için özel olarak haberler, sık ziyaret ettiğiniz sitelere doğrudan bağlantılar, indirilenler ve yerleşik Google Arama ve Google Çeviri hizmeti sunar.
Google Chrome apk indir ile dünyanın dört bir yanındaki Android kullanıcıları web sitelerinde hızlıca dolaşabilecek, farklı dildeki siteleri kendi dillerinde görüntüleyebilecek ve kusursuz bir deneyim yaşayacaklar. Hem bilgisayar hem de mobil platformda ücretsiz olarak kullanılan Google Chrome apk yükle basit ve hızlı yapısı ile her kesimden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor.
Kullanıcılara çeşitli kişiselleştirme araçları da sunan Google Chrome apk, aldığı güncellemeler ile tema gibi özelliklerinide artırmaya devam ediyor. Tüm platformlarda ücretsiz olan Google Chrome indir, ülkemizde de oldukça geniş bir kitleye hitap ediyor.
Google Chrome Apk Özellikleri
- Hızlı tarama ve daha az yazma: Google Chrome, yazmaya başladığınızda arama sonuçlarını listeler, daha önce girdiğiniz sitelere hızla erişirsiniz. Otomatik Doldurma özelliği ile giriş/oturum açma bilgilerini hatırlamanız gerekmez, Chrome kullanıcı adı ve parolalarınızı da içeren bilgileri sizin yerinize tamamlar.
- Gizli tarama: İnternet tarayıcıdan her çıkışınızda geçmişi silenlerden misiniz? Gizli mod özelliği ile geçmiş kaydı bırakmadan internette gizlice gezinebilirsiniz.
- Farklı cihazlar arasında senkronizasyon: Chrome'u giriş yaparak kullanırsanız tüm yer işaretleriniz, parolalarınız, ayarlarınız cihazlarınız arasında senkronize olur. Böylece Chrome tarayıcıyı telefon, tablet, bilgisayar, hangi cihazdan açarsanız açın, güncel favori sitelerinize, şifrelerinize, ayarlarınıza erişirsiniz.
- Sevdiğiniz tüm içerik parmaklarınızın ucunda: Yeni sekmede boş bir sayfa yerine en sevdiğiniz siteler ve sosyal ağ platformları görüntülenir.
- Güvenli Tarama ile telefonunuzu koruyun: Güvenli Tarama, Chrome'un bir parçasıdır. Bu özellik, tehlikeli web sitelerine giriş yapmayı denediğinizde veya telefonunuza zarar verebilecek bir dosyayı indirmeye çalıştığınızda uyarı göstererek güvenliğinizi sağlar.
- Daha yüksek indirme hızı ve web sayfaları ve videoları çevrimdışı görüntüleme: Özel İndir butonu, videoları, resimleri ve hatta web sayfasının tamamını tek bir dokunuşla indirmenizi sağlar. Chrome içinden erişebileceğiniz İndirilenler butonunu kullanarak çevrimdışı olduğunuzda bile daha önce indirdiğiniz tüm içeriğe erişebilirsiniz.
- Google sesli arama: Hareket halindeyken veya telefonunuza dokunamadığınız durumlarda sesli arama özelliği kullanışlı olabilir. Chrome'da yalnızca sesinizi kullanarak, ellerinizi kullanmanıza gerek kalmadan arama yapabilirsiniz.
- Google çeviri: Google Chrome, tek bir dokunuşla web'in tamamını kendi dilinize çevirebilmeniz için dahili Çeviri özelliği sunar.
- Mobil veri tasarrufu: Sınırlı internet paketi mi kullanıyorsunuz? Chrome'un veri tasarrufu özelliğini açarak webde gezinirken daha az veri tüketebilirsiniz. Chrome, resimleri, videoları, web sitesinin genel görünümünü bozmadan büyük oranda sıkıştırma yaparak veri tasarrufu sağlamanıza yardımcı olur.
- Akıllı, kişiye özel öneriler: Chrome, ilgi alanlarınıza yönelik olarak tasarlanmış bir deneyim sağlar. Yeni sekme sayfasında Chrome'un önceki gezinme geçmişine dayanarak seçtiği makaleleri bulabilirsiniz.
- Hızlı ve kolay kullanım,
- Birbirinden farklı dil seçenekleri eşliğinde kullanım,
- Hem bilgisayar hem de mobil platform ile tam uyumlu,
- Yüzlerce farklı tema,
- Çeşitli yardımcı araç eklentileri,
Google Chrome Apk İndir
Android için Google Chrome web tarayıcısı, otomatik doldurma özelliğiyle yazmaya başladığınız anda arama sonuçlarını görüntüler ve sonrasında ziyaret ettiğiniz sitelere hızlıca erişmenizi sağlar. İnternette geçmiş kaydı bırakmadan mı gezmek istiyorsunuz? Gizli modu açın ve internette iz bırakmadan gezinin.
Chrome’u masaüstü bilgisayarınızda da kullanıyorsanız yer işaretleriniz, parolalarınız ve ayarlarınız cihazlarınız arasında senkronize edilir. Yeni sekme sayfasından tek dokunuşla doğrudan favori haber siteleriniz veya sosyal medya erişmenizi sağlayan Chrome, her web sayfasında herhangi bir sözcük veya sözcük grubuna dokunarak sayfayı terk etmeden arama yapmanızı sağlayan Dokun ve Ara özelliği sunar.
Güvenli Tarama özelliği, tehlikeli sitelere girmeyi veya tehlikeli dosyalar indirmeyi denediğinizde uyarı göstererek güvenliğinizi sağlar. Özel İndirme butonu, videoları, görselleri veya web sitesinin tamamını tek bir dokunuşla indirmenizi sağlar. Sesli Arama özelliği sayesinde yalnızca sesinizi kullanarak, telefonunuza dokunmadan da arama yapabilir ve gezinebilirsiniz.
Yabancı dilde bir sayfayı mı ziyaret ettiniz? Yerleşik Google Çeviri özelliğinden faydalanın. Veri Tasarrufu özelliğini açmanız durumunda Chrome, kaliteden ödün vermeden metin, resim, video ve web sitelerini sıkıştırarak yüzde 60’a kadar az veri harcamanızı sağlar.
Google Chrome
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 50,453
- DOSYA BOYUTU 130.70 MB
- Üretici Google
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Chrome, iPhone ve iPad cihazlar için hazırlanmış bir mobil internet tarayıcısıdır.
Google Chrome, 2012 Google I/O Geliştiriciler Konferansında Apple iOS cihazlar için de kullanıbilir kılındığı açıklanan mobil uygulamalardan biri.
Google tarafından hazırlanan Chrome, Android'in ardından iPhone ve iPad gibi Apple iOS işletim sistemini kullanan cihazlara da geldi.
Akıcı ve hızlı bir şekilde çalışan tarayıcı, sekme desteği ile kullanışlı bir internet deneyimi yaşatabiliyor. Sadece birkaç dokunuşla tüm isteklerinizi karşılayabildiğiniz uygulama, klasik bilgisayarınızda kullandığınız Chrome ile eşgüdümlü olarak çalışabiliyor. Açılış ekranında Google hesabınızı girmenizle birlikte başlayan eşgüdümlülük, verimlilik açısından oldukça önemli bir özellik.
Google Chrome
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 144,996
- DOSYA BOYUTU 95.60 MB
- Üretici Google
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En yenilikçi internet sitelerini gezerken hız ve güvenlik problemleri yaşamak istemeyen kullanıcıların pek çoğu internet tarayıcısı olarak Google Chrome'u tercih ediyor.
Google'ın internet tarayıcısı Chrome, modern web standartlarını destekleyen en yenilikçi yazılımlardan. Sade bir arayüzü bulunan tarayıcı, eklenti kütüphanesindeki zengin seçeneklerle pek çok kullanıcının ilk tercihi.
Google Chrome Genel Özellikleri:
Her işlem için tek bir kutu
Adres çubuğuna yazıp hem arama hem de web sayfaları için öneriler alın.
Yeni sekme sayfası
Her yeni sekmeyi açtığınızda, en çok ziyaret edilen siteleri, en çok kullanılan arama motorlarını ve en son yer imi eklenmiş sayfaları ve kapatılan sekmelerin görsel bir örneğini görürsünüz.
En sık ziyaret ettiğiniz sitelerin küçük resimleri
Herhangi bir sekmeden en sevdiğiniz sayfalara ışık hızıyla erişin.
Uygulamalarınız için kısayollar
Sevdiğiniz web uygulamalarını başlatmak için masaüstü kısayolları alın.
Dinamik sekmeler
Yeni pencereler oluşturmak, birden fazla sekmeyi bir pencerede toplamak veya sekmelerinizi istediğiniz şekilde düzenlemek için tarayıcınızdan sekmeleri çabuk ve kolayca taşıyabilirsiniz.
Çökme kontrolü
Kullandığınız her sekme tarayıcıda bağımsız olarak çalışır, bu yüzden bir uygulama çökerse diğerlerini etkilemez.
Gizli mod
Ziyaret ettiğiniz sayfaların Web geçmişinde görünmesini istemiyor musunuz? Özel tarama için gizli modunu seçin.
Güvenli tarama
İnternette kimlik hırsızlığı yaptığından, kötü amaçlı yazılım kullandığından veya güvenli olmadığından şüphelenilen bir web sitesini ziyaret etmek üzereyseniz, Google Chrome sizi uyarır.
Anında yer imleri
Bir web sayfasına yer imi eklemek mi istiyorsunuz? Yalnızca adres çubuğunun sol köşesindeki yıldız simgesini tıklayın.
Ayarları alma
Google Chrome'a geçiş yaptığınızda, mevcut tarayıcınızda kullandığınız tüm yer imlerini ve parolaları kullanabilirsiniz.
Daha kolay indirmeler
Araya giren indirme yöneticisi yok! İndirmenizin durumunu geçerli pencerenin altında izleyebilirsiniz.