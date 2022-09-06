Google Chrome sade, basit ve popüler bir internet tarayıcısıdır. Google Chrome web tarayıcısını yükleyin, internette hızlı ve güvenli şekilde gezinin.

Can Çevrim - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Chrome, Google'ın akıllı teknolojileriyle donatılan ücretsiz ve popüler bir internet tarayıcısıdır. İnternet üzerinde hızlı ve güvenli şekilde gezmek isteyen birçok kullanıcının ilk tercihi olan Chrome web tarayıcısı son sürümü yukarıdaki Google Chrome indir butonuna tıklayarak kolayca indiriebilir, Windows PC'nize Chrome yüklemesini yapabilirsiniz.

Günümüzün en çok kullanılan web tarayıcısı olarak adından söz ettiren Google Chrome yükle, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Birbirinden farklı dil seçenekleri ile kullanılmaya devam edilen başarılı web tarayıcısı, yıllardır düzenli güncellemeler ile milyonlarca kullanıcısına birbirinden farklı özellikler sunmayad evam ediyor.

Google Chrome Özellikleri

Ücretsiz kullanım,

Birbirinden farklı temalar,

Türkçe dil desteği,

Mac, Windows, Android ve iOS sürümler,

Sayfa çeviri,

Hızlı ve pratik,

Basit kullanım,

Yeni Chrome, arkasında dünyanın en büyük arama motoru Google'ın da desteğini alan tarayıcı sahip olduğu gelişmiş özellikler ile de dikkatleri üzerine çekmektedir.

Google Chrome Nasıl İndirilir?

Android platformu için Google Play'de, iOS platformu için App Store'da ve bilgisayarlar içinde resmi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak dağıtılan Google Chrome ücretsiz indir her egçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Hem hızlı hem de basit bir kullanım vadeden dünyanın en çok kullanılan web tarayıcısı sık sık aldığı güncellemeler ile de kullanıcılarına yepyeni özellikleri deneyimleme fırsatı veriyor. Uygulamayı hemen indirip ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Google Chrome Nasıl Kurulur?

Sade ve basit bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Chrome ile web sitelerini ziyaret ederek, tamamen yaptığınız işe odaklanabilir ve internet deneyiminizi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Ayrıca Chrome üzerinde sunulan eklenti desteği sayesinde tarayıcınızı kolayca özelleştirme şansına da sahipsiniz.

Sekmeli yapısı sayesinde, birden fazla web sitesi üzerinde kolayca geçiş yapmanıza olanak sağlayan internet tarayıcısı üzerinde yer alan adres çubuğu yardımıyla, aramalarınızı yapabilir ve sürükle bırak desteği ile sekmeleri istediğiniz yere kolayca taşıyarak çalışmaya devam edebilirsiniz.

Chromium tabanlı tarayıcının indirmesi ve kullanması oldukça basittir. Hemen sol üst tarafta gördüğünüz Google Chrome indir tuşuna bastıktan sonra tarayıcının kurulum doyasını bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ardından kurulum aracını çalıştırarak, gerekli diğer dosyaları internetten edinebilirsiniz.

Google Chrome Yükle

Otomatik form doldurma, yerleşik PDF okuyucu sayesinde web siteleri üzerinde yer alan PDF dosyalarını doğrudan görüntüleme, senkronizasyon seçenekleri ile istediğiniz yerde işlerinize kaldığınız yerden devam edebilme, parola kaydetme ve daha birçok kullanışlı özelliği bizlere sunan tarayıcı, bazen gerçekten bir internet tarayıcıdan çok daha fazlası olarak karşımıza çıkıyor.

İnternet üzerinde güvenliğine önem veren kullanıcıları da düşünen Chrome, ziyaret ettiğiniz web sayfalarının güvenli olup olmadığını sizin için inceler ve herhangi bir şekilde zararlı olarak işaretlenmiş bir web sitesine girmeye çalıştığınızda konuyla ilgili sizi uyarır. Buna ek olarak yine tarayıcıda yer alan "Gizlilik Modu" sayesinde, arkanızda iz bırakmadan internet siteleri üzerinde anonim olarak gezebilirsiniz.

Sürekli olarak güncellenen ve kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeye devam eden tarayıcı, güncelleme seçeneklerini de kullanıcılarına otomatik olarak sunmaktadır. Bu sayede sürekli olarak tarayıcının en son, hatasız ve geliştirilmiş sürümünü kullanırsınız. Bir internet tarayıcısında olması gereken her özelliği size ücretsiz olarak sunan tarayıcı ile internet deneyiminizi bir adım öteye taşımak tamamen sizin elinizde.