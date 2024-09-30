Opera GX
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 8,893
- DOSYA BOYUTU 95.9 MB
- Üretici Opera
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Opera GX, PC oyuncuları ve normal kullanıcılar için özel internet tarayıcısıdır.
Opera GX, oyunculara özel hazırlanmış ilk internet tarayıcısıdır. Opera tarayıcının özel sürümü Opera GX, hem oyun hem de internette gezinmeden en iyi şekilde yararlamanıza yardımcı olacak benzersiz özellikler içeriyor.
Tarayıcı üzerinden RAM ve CPU kullanımını takip etmekle kalmıyor, bellek ve işlemci tüketimini kontrol altına alabiliyorsunuz. Tarayıcılardaki en büyük iki sorun; RAM ve işlemcinin fazla tüketmesinin önüne geçilmiş. Bilgisayarınızın donanımına göre kaynak tüketimini ayarlamanıza imkan veren Opera GX, aynı zamanda Twitch ile entegredir.
Kenar çubuğuna tıkladığınızda Twitch’de takip ettiğiniz, online kanalları kolayca görebiliyor, yeni yayınları kaçırmamak için bildirim ayarlayabiliyorsunuz. En son çıkan, indirime giren PC oyunlarından da haberdar olabileceğiniz, oyun haberlerini takip edebileceğiniz tarayıcıda Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp gibi sıklıkla kullanılan sosyal ağ - iletişim uygulamaları da dahil edilmiş.
Opera GX İndir
Kenar çubuğundan tüm sohbetlerinize kolayca ulaşabiliyorsunuz. Rahatsız edici, olmadık anda çıkan reklamlarla karşılaşmanızı engelleyen Reklam Engelleyici, webde gezerken video izlemenize izin veren resim içinde resim (PiP) daha da önemlisi ücretsiz, güvenli ve sınırsız VPN ile gelen Opera GX internet tarayıcısı, tema ve duvar kağıtları ile özelleştirilebiliyor.
Eklenti tarayıcıların olmazsa olmazlarından, bazı kullanıcılar için de oldukça önemli. Opera’nın kendi mağazasındaki eklentilere ek olarak, Google Chrome uzantılarını alabiliyorsunuz.
Farklı bir tarayıcıdan Opera GX'e geçiş yaparken, verilerinizi de rahatlıkla aktarabilirsiniz. Siz de Opera GX indirin ve oyunculara özel olan özelliklerden yararlanın.
Opera GX Özellikleri
- İlk oyuncu internet tarayıcısı
- RAM ve CPU kullanımını sınırlama (GX Control)
- Twitch entegrasyonu
- Yeni çıkan PC oyunları, indirime giren PC oyunları ve oyun haberleri (GX Corner)
- Ödüllü oyunların seslerini yapan profesyonel ses tasarımcılarından ses efektleri
- Farklı renk ve özel efektlerle özelleştirme (GX Design)
- Özel olarak tasarlanmış duvar kağıtları, masaüstü duvar kağıdını arka plan olarak seçme (GX Themes)
- Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp, VK entegrasyonu
- Resim içinde resim (PiP)
- Reklam engelleyici
- Ücretsiz, kayıt tutmayan, sınırsız dahili VPN
- Opera ve Google Chrome uzantıları (eklentileri)
Opera GX Mobile APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 706
- DOSYA BOYUTU 23.7 MB
- Üretici Opera
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Kapsamlı özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkan Opera GX Mobile APK, oyuncular için geliştirilen bir tarayıcı uygulamasıdır.
Opera GX Mobile APK, oyuncular için tasarlanmış dünyanın ilk mobil web tarayıcısıdır. Çarpıcı, oyundan ilham alan tasarım ve farklı renk temalarının ötesinde bir internet tarayıcı olan Opera GX Mobile, benzersiz özelliklere sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.
Hızlı Eylem Butonu, titreşimli geri bildirim ile özel gezinme, mobil ve masaüstü tarayıcınızı kolayca senkronize etmenizi, cihazlarınız arasında dosya, not, video, oyun içerikleri ve daha fazlasını paylaşmanızı sağlayan Flow özelliği, tek dokunuşla oyunların çıkış tarihini öğrenebileceğiniz, oyun haberleri ve indirimleri takip edebileceğiniz GX Corner ve daha birçok özellikle geliyor. Opera GX Mobile APK olarak Android telefonunuza indirip deneyebilirsiniz.
Mobil tarayıcıda arama çubuğunun ve hızlı aramanın hemen altında yer alan GX Corner, oyuncular için süper kullanışlı bir özellik. Oyunların çıkış tarihi, günlük oyun haberleri, satışta olan oyunlara erişim ve indirimler, oyun dünyasını kolayca takip edebileceğiniz bir alandır. GX’in ayırt edici ve renkli tasarımı, oyun ve oyun donanımlarından ilham alınmış. Genelde mobil tarayıcılarda çok fazla stil seçeneği bulunmuyor, oyuncular zevklerine ve ihtiyaçlarına göre pek bir şey yapamıyor.
Opera GX Mobile APK İndir
Opera GX Mobile ile mevcut temalar GX Classic, Ultra Violet, Purple Haze ve White Wolf gibi arasından seçim yapabilirsiniz. Opera GX Mobile ile internette gezerken Hızlı Eylem Butonu ve standart gezinme arasında seçim yapabilirsiniz. Hızlı Eylem Butonu, sekmeleri aramanızı ve açmanızı veya kapatmanızı sağlayan menü ve sekme satırı olmak üzere ikiye bölünmüştür. Hızlı Eylem Butonuna başparmağınızla kolayca erişebilirsiniz.
Opera tarayıcıdaki Flow özelliği de mevcut. Mobil sürümünde masaüstü tarayıcıda görüntülenen QR kodu tarayarak mobil ve bilgisayar tarayıcınızı senkronu sağlıyorsunuz. Flow, dosyalar, bağlantılar, YouTube videoları, fotoğraflar ve notlar gönderebilmeniz ve bunlara bağlı cihazlarınızdan istediğiniz zaman erişebilmeniz için mobil ve bilgisayar tarayıcılarınızı birbirine bağlayan şifreli, sohbet benzeri bir alan. Flow’u 10MB boyutuna kadar dosyaları paylaşmak için kullanabilirsiniz.
Yerleşik reklam engelleyici ve her zaman karşınıza çıkan can sıkıcı çerez uyarılarından kurtulmanıza yardımcı olan çerez iletişim kutusu engelleyici, kripto para madenciliği koruması, Opera GX Mobile’ın diğer harika özellikleri arasındadır. Siz de Opera GX Mobile APK indirin ve Android cihazlarınızda harika bir tarayıcı deneyimi yaşayın!
Opera GX
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 149
- DOSYA BOYUTU 1.4 MB
- Üretici Opera
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Opera GX Mac İndir: Oyunculara özel ücretsiz ve sınırsız VPN'li internet tarayıcısı
Opera GX, Mac için ücretsiz ve sınırsız VPN’li internet tarayıcısı. Oyunculara özel bir web tarayıcı olan Opera GX, ağ sorunları, RAM sorunları, CPU sorunları gibi yaşanan sorunlara çözüm getiren bir dizi özellik sunuyor.
Opera’ya göre insanların yüzde 14’ü macOS cihazlarda, yüzde 82’si Windows cihazlarda oyun onuyor. Yine kullanıcıların yüzde 49’u teknik sorunlar yaşıyor, yüzde 30’u ağ sorunları, yüzde 26’sı bellek sorunu, yüzde 14’ü işlemci sorunu yaşıyor. Opera GX, hem Mac hem de Windows sistemlerde yaşanan bu sorunlara çözüm sunan özellikler içeriyor. Ağ bant genişliğini sınırlandırma, CPU ve RAM kullanımını sınırlandırma gibi kaynak tüketimini azaltan özelliklere sahip olmasının yanı sıra Twitch entegrasyonu, reklam engelleyici, resim içinde resim, ücretsiz ve sınırsız bant genişliği sunan VPN gibi harika özelliklere sahip. Ayrıca yeni çıkan PC oyunları, indirime giren PC oyunları ve oyun haberlerini de takip edebiliyorsunuz. Eklenti olarak Google Chrome’da kullandığınız uzantıları da ekleyebiliyorsunuz.