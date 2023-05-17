Mozilla Firefox
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,320,259
- DOSYA BOYUTU 54.00 MB
- Üretici Mozilla
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Mozilla Firefox tarayıcı gizliliğinize önem verir. Ücretsiz Firefox tarayıcıyı indirin, internette hızlı ve güvenli bir şekilde gezinin.
Firefox, internet kullanıcılarının web üzerinde özgürce ve hızlıca dolaşmalarına olanak sağlamak için Mozilla tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu bir internet tarayıcısıdır. Kullanıcılara tamamen ücretsiz olarak sunulan Mozilla Firefox, son aldığı güncellemelerle birlikte; hız, güvenlik ve senkronizasyon konusunda Google Chrome, Opera ve Microsoft Edge gibi rakiplerine karşı oldukça iddialı konuma geldi.
Mozilla Firefox İndir
Basit ve kolay kullanılabilir arayüzü sayesinde internet kullanıcılarının beğenisini kazanmayı başaran internet tarayıcısı, sahip olduğu ekstra güvenlik ve gizlilik seçenekleri sayesinde de kullanıcıların kendilerini güvende hissetmelerine olanak sağlıyor. Açık kaynak kodlu bir yazılım olması nedeniyle geliştiricilerin de dikkatini çeken Firefox, her yeni güncellemeyle birlikte kullanıcı ihtiyaçlarına yeni çözümler getirmektedir.
Mozilla tarafından gereksiz araç çubuklarından arındırılan Firefox, diğer rakipleri tarafından kabul görmüş olan sekmeli tarayıcı yapısını ilk kez kullanan internet tarayıcı olarak da birçok kullanıcının gönlünde taht kurmuştur. Tüm özelleştirme seçeneklerini kolayca ulaşılabilir tek bir menü altında bir araya getiren tarayıcı, böylelikle tüm kullanıcılarının ihtiyaç duyabileceği ayarları kolayca düzenlemesine olanak sağlamaktadır.
Sahip olduğu JavaScript motoru ile sayfa açılış hızı konusunda diğer tarayıcılara göre bir adım önde olan internet tarayıcısı, Direct2D ve Direct3D grafik sistemlerini de kullanarak karışık web içeriklerini ve videoları oynatma konusunda yüksek performs göstermektedir.
İnternette anonim olarak gezmek ve arkasında herhangi bir iz bırakmak istemeyen kullanıcılar için geliştirilen gizli pencere veya gizle sekme özelliğini ilk kez kullanan Firefox, bu alanda da birçok rakibinin önüne geçmeyi başarmış ve onlara örnek teşkil etmiştir. Aynı zamanda sahip olduğu kimlik hırsızlığına karşı koruma teknolojisi, antivirüs ve zararlı yazılım entegrasyonu, içerik güvenliği gibi özelliklerle de internet kullanıcılarını koruma altına alan tarayıcı, söz konusu güvenlik olduğu zaman kendi sınıfının en iyileri arasındadır.
Hem masaüstü hem de mobil cihazlar üzerinde kullanıcılarla buluşan internet tarayıcısı, sahip olduğu gelişmiş senkronizasyon özellikleri sayesinde hem evde, hem işte hem de yolda ihtiyacınız olan tüm verilerinize kolayca ulaşmanıza ve çalışmalarınıza her zaman kaldığınız yerden devam etmenize olanak sağlar. Ayrıca eklenti ve tema desteğini de sizlerin beğenisine sunan tarayıcıyı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.
Sonuç olarak kullanmakta olduğunuz internet tarayıcısına alternatif olabilecek ücretsiz, güvenilir, hızlı ve güçlü bir tarayıcıta ihtiyaç duyuyorsanız Mozilla tarafından geliştirilmekte olan Firefox'u mutlaka denemelisiniz.
Firefox Tarayıcı İndirmek İçin 6 Neden
Hızlı, güvenli ve ücretsiz Firefox tarayıcısını indirmek için birkaç neden:
- Daha akıllı, daha hızlı arama: Adres çubuğundan arama, Arama motoru seçenekleri, Akıllı arama önerileri, Yer imlerinde - geçmişte ve açık sekmelerde arama
- Verimliliğinizi artırın: Google ürünleriyle çalışır. Yerleşik ekran görüntüsü aracı. Yer imi yöneticisi. Otomatik adres önerileri. Cihazlar arası senkronizasyon. Okuyucu modu. Yazım denetimi. Sekme sabitleme
- Yayımlayın, paylaşın ve oynatın: Otomatik başlayan video ve sesleri engelleme. Resim içinde resim. Yeni sekmede kullanıcıya özel içereikler. Bağlantıları paylaşma.
- Gizliliğinizi koruyun: Üçüncü parti çerezleri engelleme. Parmak izi toplayıcı engelleme. Kripto madencileri engelleme. Gizli gezinti modu. Bireysel koruma raporu.
- Kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlayın: Veri ihlaline uğrayan web sitesi uyarıları. Yerleşik parola yöneticisi. Geçmişi temizleme. Otomatik form doldurma. Otomatik güncellemeler.
- Tarayıcınızı özelleştirin: Temalar. Koyu mod. Eklenti kitaplığı. Arama çubuğu ayarlarını özelleştirme. Yeni sekme düzenini değiştirme.
Firefox
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 52,600
- DOSYA BOYUTU 23.13 MB
- Üretici Mozilla
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Firefox yepyeni bir arayüz ve platform bağımsız çalışabilen yeni kodlama yapısıyla hazırladığı yeni tarayıcısını ilk kez Android cihazlarda kullanıcılarına sunuyor.
Firefox, mobil platforma bir süredir geliştirmeye devam ettiği Fennec projesinin ürünü olan Firefox 9.0 ile giriş yaptı. Kişiselleştirilebilir özellikleri ve eklenti desteğiyle yıllardır en çok tercih edilen tarayıcılardan olan Firefox'un artık mobil platformdada başarısını devam ettirmek istiyor. Son güncelleme ile versiyonu 24.0'a yükseltilmiş durumda.
Son sürümle birlikte Google Now arama aracı (widget) eklendi.
Firefox 21 güncellemesi sonrasında:
- Yeni birkaç font eklendi.
- Uzun basıldığında zengin medya dosyalarının indirilebilmesi sağlandı.
- Arayüz konusunda iyileştirmeler yapıldı.
Firefox 19 güncellemesi sonrasında:
- Tema desteği geldi.
- 600 MHz ve 800 MHz frekansında işlem yapan cihazlara yönelik performans iyileştirmesi gerçekleşti.
- Yeni dillere yönelik destek geldi.
Firefox 18 güncellemesi sonrasında:
- IonMonkey derleyicisi ile daha hızlı JavaScript performansı yakalandı.
- Güvenli gezinti seçeneğinin gelmesiyle bunu gerçekleştiren ilk mobil tarayıcı oldu.
- Araçlara Google Now geldi.
Firefox 17 güncellemesi sonrasında:
- ARMv6 yonga setini kullanan ve 800 MHz işlemci ile 512 MB ara bellek (RAM) kullanan telefonlara kadar uygulama desteği geldi. Alt sistem gereksinimleri bu seviyeye indirildi.
- Android Jelly Bean ve Ice Cream Sandwich sürümlerinde H.264/AAC/MP3 müzik ve video formatlarına yazılım ve donanım destekli çalışma özelliği geldi.
- Android 4.2 sürümü üzerinde uygulamanın tamamen kararlı şekilde çalışması sağlandı.
Firefox 16.0 güncellemesi sonrasında:
- Kitap okuma modu ile adres satırında kitap görseli bulunan sayfaları kitap sayfası okur gibi görüntüleyebilme ve okuma özelliği eklendi.
- Paylaş özelliği altında Firefox senkronizasyonu ile birlikte hareket eden düzenlemeler yapıldı.
- Olası zararlı adreslere yönelik iyileştirmeler yapıldı.
- JavaScript temelli sayfa parçacıklarını işleme performans artışı sağlandı.
- CSS3 animasyonları, geçişleri ve eğimlerini herhangi bir eklentiye gerek kalmadan işleyebilme özelliği geldi.
Firefox 15.0 güncellemesi sonrasında:
- Gelişmiş tablet uyumu
- Daha hızlı ve güzel arayüz tasarımı
- Metin seçme sorununun giderilmesi
- Daha iyi sekme deneyimi
- SPDY bağlantı protololü desteği
- Geçmiş ve sık kullanılanları ayarlar kısmından dahil edebilme
Firefox 14.0 güncellemesi sonrasında:
- HTML5, MathML ve CSS desteğinde sağlanan geliştirmelerle performans artışı sağlandı.
- JavaScript motorundaki altyapı güncellemeleriyle performansı artırıldı.
- Minimize edilmiş arayüz
- Mobil platform için optimize edilmiş eklenti desteği
- Gizli tab menü sistemi. Parmak hareketinizle aktif ve pasif duruma getirebilme.
- Firefox'un diğer tüm özellikleri içerisinde mevcut.
- Flash desteği sağlaması
Flash Desteği
Yeni ve kullanışlı arayüz
Mobil eklenti desteği
Sekme senkronizasyonu
Flash ile ilgili devam eden çökme sorunları
Firefox
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 563
- DOSYA BOYUTU 29.40 MB
- Üretici Mozilla
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Popüler internet tarayıcısının iOS versiyonu
Firefox bilgisayarlarımızda uzun yıllardır kullandığımız popüler internet tarayısının mobil versiyonu.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip faydalanabileceğiniz bir internet tarayıcısı olan Firefox size daha kişiselleştirilmiş, daha hızlı ve daha zahmetsiz bir internet gezintisi tecrübesi yaşatmak amacıyla geliştirilmiş bir uygulama. Sahip olduğu akıllı algoritmalar sayesinde ulaşmak istediğiniz özellikleri size otomatik olarak sunabilen Firefoxkişisel bilgi güvenliğinize de önem vermesiyle dikkat çekiyor. Firefox'un özelliklerine kısaca göz atalım:
Akıllı Arama Önerileri ve Farklı Arama Seçenekleri
Firefox iOS versiyonunun içerisinde yer alan arama modülü ihtiyaçlarınızı algılayacak ve size bu ihtiyaçlarınızla ilgili önerilerde bulunacak şekilde tasarlanmış. Ayrıca önceden yaptığınız aramaların sonuçları da farklı seçenekler halinde size sunulmakta. Firefox farklı arama kaynaklarından faydalanmanızı mümkün kılıyor. Uygulama içerisinde Wikipedia, Twitter ve Amazon gibi kaynaklar üzerinden arama yapmanızı kolaylaştıran kısayollara erişebiliyorsunuz.
Gizli Gezinti İmkanı
Firefox'un bu özelliğinden faydalanarak tarayıcının gezinti geçmişinizi ve çerezlerinizi kayıt altına almasını engelleyebilirsiniz. Bu sayede bu verilere izinsiz olarak göz atılmasını engelleyebilirsiniz. Ayrıca bu modu kullanmıyor olsanız bile Firefox'un önceden kaydettiği gezinti geçmişinizi, şifrelerinizi ve diğer kişisel verilerinizi uygulama içinden tek dokunuşla silebiliyorsunuz. (Firefox gizli gezinti özelliği sadece iOS 9 ve üst versiyonlarında kullanılabilmektedir. )
Senkronizasyon Desteği
Firefox'un bu özelliği ile bilgisayarınızda veya Android cihazınızda kullandığınız Firefox üzerinde kaydedilen verileri, yer imlerinizi, şifrelerinizi ve gezinti geçmişinizi iOS cihazınıza aktarabilir veya tam tersi şekilde iOS cihazınızdan bilgisayarınıza veya Android cihazınıza aktarabilirsiniz. Bu sayede her sitede tekrar şifre girme, gezinti yaptığınız siteleri tekrar bulma gibi dertlerden kurtulabiliyorsunuz.
Görsel Sekmeler
Firefox'un bu özelliği açık olan sekmeleriniz arasında kolayca geçiş yapmanızı mümkün kılıyor. Numaralandırılan sekmeler sayesinde dilediğiniz kadar sekmeyi aynı anda açabilir ve aralarından istediğinize hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz
Sık Ziyaret Ettiğiniz Sitelere Kolay Erişim
Firefox, tarayıcınız üzerinde en çok ziyaret ettiğiniz siteleri kayıt altına alarak size bu siteleri tarayıcı ana ekranında öneriler olarak sunabiliyor. Bu sitelerin kısayollarına dokunarak onlara çok daha hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz.
Firefox
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 56,643
- DOSYA BOYUTU 73.40 MB
- Üretici Mozilla
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Modern web standartlarını en iyi şekilde deneyimlerken hız kaybı yaşamak istemiyorsanız Mozilla en iyi tercihlerinden biri.
Düzenli olarak gelişimini sürdüren Firefox, internet sayfalarını hızlı ve güvenli gezebilmeniz için güçlü özelliklere sahip. Eklenti desteğiyle tercih sebebi olan tarayıcı pek çok Mac kullanıcısının da ilk sıradaki seçimleri arasında.
Firefox, JavaScript motoru JägerMonkey daha hızlı grafik işleme süresi dolayısıyla daha hızlı bir başlangıç yapıyor. Modern bir web tarayıcısı olarak karşımıza çıkan Firefox, WebM, HTML5 ve CSS3 desteği sunuyor. Direct2D ve Direct3D desteği grafiklerin daha hızlı yüklenmesini sağlayan başka bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.
Düzenlenebilir Sekmeler
Firefox'ta sekmeler sürükle-bırak yöntemiyle taşınarak daha aktif ve hızlı bir çalışma ortamı yaratılabiliyor. Sekmeler uygulama sekmelerine dönüştürelerek sadece ikonları görünen daha az yer kaplayan hale de dönüşebiliyor.
Gruplanabilir Sekmeler
Firefox ile sekmeleri belli gruplara ayırarak çalışabilirsiniz. Böylece sekmeler arasında kaybolmadan yaptığınız işe göre ayırabilirsiniz.
Firefox Sync ile Senkronizasyon
Daha önceki sürümde bir eklenti olarak karşımıza çıkan Firefox Sync, bu kez tarayıcı içine entegre edildi. Geçmiş, sekmeler, yer imleri, parolalar mobil cihazlar dahil olmak üzere sahip olduğunuz tüm cihazlar için senkronize edilebiliyor.
Firefox Butonu
Sol üstte bulunan turuncu renkli Firefox butonu tarayıcı ayarlarıyla ilgili menüleri bir araya topluyor. Yer imleri, geçmiş, eklentiler, seçenekler menülerine artık bu alandan erişeceksiniz.
Geliştirilmiş Güvenlik
İnternette daha güvenli ve iz bırakmadan gezmek için koruma uygulamaları güçlendirildi. Kötü niyetli yazılımların tarayıcı üzerinden kullanıcıları etkilemesi bu sayede giderek zorlaşıyor.
Çökme Koruması
Firefox kullanıcıları çökme problemleriyle karşılaşmışlardır. Bu problemle ilgili şikayetler artınca yeni sürümle beraber bu sorundan kullanıcıları koruyan yeni bir özellik daha hayatımıza girdi. Bundan sonra Adobe Flash, Apple Quicktime veya Microsoft Silverlight uygulamalarında meydana gelen çökmelerden tarayıcınız etkilenmeyecek ve işlemler yarıda kalmayacak.
3D Web
Web ortamında oyun ve görsel tasarımlarda modern yaklaşımların önünü açmak için WebGL desteği 3. boyutu tarayıcıya taşıyor.
Sürekli güncellenen ve geliştirilen sürümler
Eski sürüme göre daha hızlı
Gelişmiş eklenti yönetimi
Kişiselleştirilebilen sekme yönetimi