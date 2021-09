Microsoft Edge Chromium, Windows 10 ve 11'in varsayılan internet tarayıcısıdır. Internet Explorer'dan çok daha hızlı, güvenli ve özellikli!

Barış YANIK - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Edge, Microsoft’un en yeni internet tarayıcısı. Windows 10 ve Windows 11 işletim sisteminin bir parçası olan Microsoft Edge, Mac ve Linux bilgisayarlar, iPhone ve Android cihazlar, Xbox’ta da modern web tarayıcı olarak yerini alıyor. Açık kaynak Chromium platformunu kullanan Edge, Google Chrome ve Apple Safari’den sonra dünyanın en çok kullanılan üçüncü tarayıcısı konumunda. Microsoft Edge Chromium ücretsiz indirilebilir.

Microsoft Edge Nedir, Ne İşe Yarar?

Microsoft Edge, dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler ve hibritler dahil olmak üzere Windows’un varsayılan tarayıcısı Internet Explorer’ın (IE) yerini aldı. Windows 10 geri dönük uyumlulukla hala Internet Explorer’ı içeriyor ancak simgesi bulunmuyor; aramak gerekiyor. Internet Explorer, Windows 11’de bulunmuyor, Internet Explorer’da açılabilen eski bir web sayfası veya web uygulamasını görmeniz gerekiyorsa Edge’in uyumluluk modu var. Microsoft Edge, evrensel bir Windows uygulaması, bu nedenle Windows’ta Microsoft Store’dan indirebilir ve güncelleyebilirsiniz.

Microsoft Edge, Internet Explorer’dan daha hızlı yükleme süreleri, daha iyi destek ve daha güçlü güvenlik sunan bir web tarayıcısı. İşte Edge tarayıcının birkaç harika özelliği;

Dikey sekmeler: Dikey sekmeler, kendinizi bir anda aynı anda düzinelerce sekme açmış olarak buluyorsanız kullanışlı bir özellik. Hangi sayfada olduğunuzu görmek için fareyle üzerine gelmek veya tıklamak yerine tek tıkla yan taraftaki sekmelerinizi kolayca bulabilir ve yönetebilirsiniz. Sekmeleri bir daha asla kaybetmeyecek veya yanlışlıkla kapatmayacaksınız. En son Microsoft Edge güncellemesiyle artık ekranın üst kısmındaki yatay başlık çubuğunu gizleyebiliyorsunuz, böylece çalışmak için ek dikey alan oluyor. Bu özelliği etkinleştirmek için Ayarlar - Görünüm - Araç Çubuğunu Özelleştir’e gidin ve Dikey Sekmelerdeyken Başlık Çubuğunu Gizle’yi seçin.

Sekme grupları: Microsoft Edge, web tarayıcınızı ve çalışma alanınızı daha iyi organize edebilmeniz için ilgili sekmeleri gruplandırmanıza olanak tanır. Örneğin; projeyle ilgili tüm sekmeleri bir arada gruplandırabilir ve eğlence amaçlı YouTube video izlemesi için başka bir sekme grubu atayabilirsiniz. Sekme gruplarını kullanmak açık bir sekmeye sağ tıklayıp yeni bir gruba sekme eklemeyi seçmek kadar kolaydır. Bir etiket oluşturabilir ve sekme grubunu tanımlamak için bir renk seçebilirsiniz. Sekme grubu ayarlandığında tıklayıp sürükleyerek gruba sekmeler ekleyebilirsiniz.

Koleksiyonlar: Koleksiyonlar, farklı sitelerden bilgi toplamanıza, ardından organize etmenize, dışa aktarmanıza veya daha sora geri dönmenize olanak tanır. Özellikle birden fazla cihazda birkaç sitede çalışıyorsanız bunları yapmak zor olabilir. Bu özelliği kullanmak için Koleksiyonlar butonuna tıklamanız yeterlidir; tarayıcı pencerenizin sağ tarafında bir bölme açılır. Burada web sayfalarını, metinleri, resimleri, videoları ve diğer öğeleri bir gruba kolayca sürükleyip bırakabilir ve daha sonra bir Word belgesine veya Excel çalışma kitabına aktarabilirsiniz.

İzleme önleme: Bir siteyi her ziyaret edişinizde çevrimiçi izleyiciler, ziyaret ettiğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılar, arama geçmişiniz ve daha fazlası internet etkinliğiniz hakkında bilgi toplayabilir. Şirketler daha sonra toplanan verileri kişiselleştirilmiş reklamlar ve deneyimlerle sizi hedeflemek için kullanır. Microsoft Edge’deki izleme önleme özelliği doğrudan erişmediğiniz siteler tarafından izlenmenizi engellemek için tasarlanmış. Varsayılan olarak açıktır ve algılanıp engellenecek üçüncü parti izleyici türleri üzerinde kontrol sağlayarak çevrimiçi gizliliğinizi artırır.

Parola izleyici: Milyonlarca çevrimiçi kişisel kimlik bilgileri, sıklıkla veri ihlalleri nedeniyle açığa çıkar ve dark webde satılır. Microsoft, çevrimiçi hesaplarınızı bilgisayar korsanlarından korumak için Parola İzleyici’yi geliştirdi. Bu özellik etkinleştirildiğinde tarayıcı, otomatik doldurmaya kaydettiğiniz kimlik bilgilerinin dark webde olup olmadığını size bildiriyor. Sonrasında aksiyon almanızı istiyor, sızdırılan tüm kimlik bilgilerinin bir listesini görüntülemenizi sağlıyor ve ardından parolanızı değiştirmeniz için sizi ilgili siteye yönlendiriyor.

Sürükleyici okuyucu: Yeni Microsoft Edge’de yerleşik olarak bulunan Tam Ekran Okuyucu, sayfadaki dikkat dağıtıcı öğeleri ortadan kaldırarak ve odaklanmanıza yardımcı olan basitleştirilmiş bir ortam oluşturarak çevrimiçi okumayı daha kolay ve daha erişilebilir hale getiriyor. Bu özellik ayrıca yüksek sesle okunan metni duyma veya metin boyutunu ayarlama gibi çeşitli özelliklere erişmenizi sağlıyor.

Kolay geçiş: Microsoft Edge, Windows, Mac, iOS ve Android için indirilebilir. Güzel olan, yer imlerinizi, form doldurma bilgilerinizi, parolalarınızı ve temel ayarlarınızı tek tıkla Microsoft Edge’e kolayca kopyalayabilmeniz veya taşıyabilmeniz.

Bilgisayara Microsoft Edge Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

Yeni Microsoft Edge tarayıcısına geçmek istiyorsanız indirmeniz gerekiyor. (Windows 11 Mağazası’ndan da indirilebiliyor.)

Microsoft’un Edge web sayfasına gidin ve indirme menüsünden Windows işletim sistemini seçin. Tarayıcı Windows 10 için kullanılabiliyor ancak Edge Chromium tabanlı olduğundan Microsoft’un resmi olarak Windows 7 desteğini sonlandırmasına rağmen Windows 7, 8, 8.1’e de yükleyebilirsiniz. Edge, macOS, iOS ve Android için de indirilebilir. Microsoft Edge İndir’in sayfasında yükleme dilini seçin ve “Kabul et ve indir”e tıklayın ve ardından Kapat’a tıklayın. Otomatik olarak başlamazsa, İndirilenler klasöründeki yükleme dosyasını açın ve ardından Edge’i yüklemek için yükleyici ekranlarına tıklayın. Kurulum işlemi tamamlandığında Edge otomatik olarak başlayacaktır. Chrome tarayıcıyı zaten kullanıyorsanız, Edge yer imlerinizi, otomatik doldurma verilerinizi ve geçmişinizi içe aktarma veya sıfırdan başlama seçeneği sunacaktır. Tarayıcı verilerinizi daha sonra da içe aktarabilirsiniz.

Microsoft Edge Arama Motoru Değiştirme

Yeni Microsoft Edge’de Bing’i varsayılan arama motoru olarak tutmak, Windows 10 uygulamalarına doğrudan bağlantı, iş veya okul hesabıyla oturum açtıysanız kurumla ilgili öneriler ve Windows 10 hakkında anlık sorulara cevaplar dahil gelişmiş arama deneyimi sağlar. Ancak Microsoft Edge’de varsayılan arama motorunu OpenSearch teknolojisini kullanan herhangi bir siteyle değiştirebilirsiniz. Microsoft Edge’de arama motorunu değiştirmek için aşağıdaki adımları takip edin:

Microsoft Edge’de varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz arama motorunu kullanarak adres çubuğunda bir arama yapın.

Ayarlar ve daha fazlası - Ayarlar’ı seçin.

Gizlilik ve hizmetler’i seçin.

Hizmetler bölümüne kadar aşağı kaydırın ve Adres çubuğunu seçin.

Adres çubuğu menüsünde kullanılan Arama motorundan tercih ettiğiniz arama motorunu seçin.

Farklı bir arama motoru eklemek için o arama motorunu (veya wiki sitesi gibi aramayı destekleyen bir web sitesini) kullanarak adres çubuğunda bir arama yapın. Ardından Ayarlar ve daha fazlası - Ayarlar - Gizlilik ve hizmetler - Adres çubuğuna gidin. Aramak için kullandığınız motor veya web sitesi artık seçebileceğiniz seçenekler listesinde görünecektir.

Microsoft Edge Güncelleme

Microsoft Edge, varsayılan olarak tarayıcınızı yeniden başlattığınızda otomatik olarak güncellenir.

Bir Kez Güncelleme: Tarayıcıda Ayarlar ve daha fazlası - Yardım ve geri bildirim - Microsoft Edge hakkında (edge://settings/help) seçeneğine gidin. Hakkında sayfası Microsoft Edge’in günce olduğunu gösteriyorsa herhangi bir şey yapmanıza gerek yoktur. Hakkında sayfası bir güncellemenin mevcut olduğunu gösteriyorsa, “Devam etmek için indir ve yükle”yi seçin. Microsoft Edge, güncelleştirmeyi indirecek ve bir sonraki yeniden başlatmanızda güncelleme yüklenmiş olacaktır. Hakkında sayfası “Güncellemeyi bitirmek için Microsoft Edge’i yeniden başlatın” uyarısını gösteriyorsa, Yeniden Başlat’ı seçin. Güncelleme zaten indirilmiş olduğundan tek yapmanız gereken yüklenmesi için tarayıcıyı yeniden başlatmak.

Her Zaman Güncel Tutma: Tarayıcınızın güvenliğini ve düzgün çalışmasını sağlamak için her zaman güncel tutmanız önerilir. Tarayıcıda Ayarlar - daha fazlası - Microsoft Edge Hakkında (edge://settings/help) seçeneğine gidin. Cihazınızı nereden satın aldığınızda bağlı olarak birini veya her ikisini de görebilirsiniz: “Güncellemeleri otomatik olarak indirin ve yükleyin.” “Güncellemeleri tarifeli bağlantılar üzerinden indirin.” Güncellemelerin otomatik olarak indirilmesine her zaman izin vermek için mevcut tüm geçişleri açın.

Microsoft Edge Kaldırma

Pek çok Windows 10 kullanıcısı Microsoft Edge’in nasıl kaldırılacağını bilmek istiyor. Tarayıcının yenilenen Chromium sürümü öncekinden çok daha üstün ve Chrome, Firefox’a rakip olsa da kullanıcılar Microsoft’un zorlamasını sevmiyor. Edge, Windows ile tam entegre çalışıyor ve Windows’un eski sürümlerindeki Internet Explorer gibi kaldırılamıyor. Varsayılan tarayıcınız olarak Chrome, Firefox, Opera, Vivaldi veya başka bir tarayıcıyı ayarlamış olsanız dahi belirli eylemleri gerçekleştirdiğinizde otomatik olarak Edge açılıyor.

Windows 10 Ayarlarından Microsoft Edge Nasıl Kaldırılır?

Microsoft Edge’i Windows Update aracılığıyla otomatik olarak yüklemek yerine elle indirerek yüklediyseniz aşağıdaki basit yöntemi kullanarak tarayıcıyı kaldırabilirsiniz:

Başlat düğmesine tıklayarak ve dişli simgesini seçerek Windows 10 Ayarlar uygulamasını açın. Ayarlar penceresi açıldığında Uygulamalar’a tıklayın.

Uygulamalar ve Özellikler penceresinde Microsoft Edge’e gidin. Öğeyi seçin ve Kaldır butonuna tıklayın. Bu buton gri ise alternatif yöntemi kullanmanız gerekecek.

Komut İstemi ile Microsoft Edge Nasıl Kaldırılır?

Aşağıdaki komutları kullanarak Edge’i komut istemi aracılığıyla Windows 10’dan zorla kaldırabilirsiniz. Ancak önce bilgisayarda Edge’in hangi sürümünün yüklü olduğunu bulmanız gerekiyor.