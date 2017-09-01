Windows İçin En İyi Ücretsiz İnternet Tarayıcıları

Hem özellik hem de performans olarak internet tarayıcıları her geçen gün yeni özellikler kazanıyor ve performans anlamında birbirleriyle kıyasıya yarışıyorlar. Dolayısıyla kullanıcılar en iyi internet tarayıcısı hangisi diye sorulduğunda seçim yapmakta zorlanıyorlar.

Bunun yanında, kullanıcıların bilgisayarlarında hangi web tarayıcıyı kullanmak istedikleri genellikle geçmişteki deneyimlerine bağlı oluyor. Alışkanlıkları değiştirmek kolay olmadığından en iyi internet tarayıcısını seçmek iki kat zorlaşıyor. Dolayısıyla şu tarayıcıyı seçin demek yerine, bu başlık altında sizlerle internet üzerinde hızlı ve güvenli bir şekilde gezinebilmenize imkan sağlayacak en iyi ücretsiz internet tarayıcıları listemizi paylaşmak istedik. İşte en iyi internet tarayıcıları: