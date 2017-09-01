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Windows İçin En İyi Ücretsiz İnternet Tarayıcıları

Windows İçin En İyi Ücretsiz İnternet Tarayıcıları
Gökhan Abay
Gökhan Abay

Hem özellik hem de performans olarak internet tarayıcıları her geçen gün yeni özellikler kazanıyor ve performans anlamında birbirleriyle kıyasıya yarışıyorlar. Dolayısıyla kullanıcılar en iyi internet tarayıcısı hangisi diye sorulduğunda seçim yapmakta zorlanıyorlar. 

Bunun yanında, kullanıcıların bilgisayarlarında hangi web tarayıcıyı kullanmak istedikleri genellikle geçmişteki deneyimlerine bağlı oluyor. Alışkanlıkları değiştirmek kolay olmadığından en iyi internet tarayıcısı seçmek iki kat zorlaşıyor. Dolayısıyla şu tarayıcıyı seçin demek yerine, bu başlık altında sizlerle internet üzerinde hızlı ve güvenli bir şekilde gezinebilmenize imkan sağlayacak en iyi ücretsiz internet tarayıcıları listemizi paylaşmak istedik. İşte en iyi internet tarayıcıları:

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Firefox Firefox
Firefox Mozilla tarafından geliştirilen Firefox, açık kaynak kodlu, güvenilir, hızlı ve popüler bir internet tarayıcısı olarak kullanıcılara hizmet vermektedir. ÜCRETSİZ
Google Chrome Google Chrome
Google Chrome Google Chrome, kullanıcılara daha hızlı ve gelişmiş bir web deneyimi sunmak için Google tarafından geliştirilmiş olan popüler internet tarayıcısıdır. ÜCRETSİZ
Internet Explorer 11 Internet Explorer 11
Internet Explorer 11 Internet Explorer 11 Windows 7 için Geliştirici Önizleme Sürümü, kullanıcıların Internet Explorer 11'i Windows 7 üzerinde denemelerine olanak sağlamaktadır. ÜCRETSİZ
Maxthon Maxthon
Maxthon Alternatif web tarayıcısı Maxthon, güçlü özellikleriyle internet işlemlerinizi kolaylaştırıyor. ÜCRETSİZ
Microsoft Edge Microsoft Edge
Microsoft Edge Microsoft Edge, Microsoft'un Windows 10 ile birlikte İnternet Explorer yerine getirdiği yepyeni, gelişmiş ve hızlı bir internet tarayıcısı. ÜCRETSİZ
Opera Opera
Opera Opera, kullanıcılarına hızlı ve farklı bir internet deneyimini gelişmiş özelliklerle sunmayı hedefleyen popüler internet tarayıcısıdır. ÜCRETSİZ
Opera Neon Opera Neon
Opera Neon Opera Neon pratik kullanım sunan bir internet tarayıcısıdır ÜCRETSİZ
Safari Safari
Safari Apple'ın internet tarayıcısı Safari, Windows için geliştirilen versiyonu ile internet deneyiminizi geliştirmenizi sağlıyor. ÜCRETSİZ
Tor Browser Tor Browser
Tor Browser Tor Browser, çevrimiçi güvenliğinizi ve gizliliğinizi korumanın dışında engelli sitelere de giriş yapabileceğiniz güvenilir bir web tarayıcısıdır. ÜCRETSİZ
Torch Browser Torch Browser
Torch Browser Torrent Browser sade ve şık arayüzünün arkasında Chromium altyapısıyla güçlendirilmiş akıllı bir web tarayıcısıdır. ÜCRETSİZ
Vivaldi Vivaldi
Vivaldi Vivaldi, Opera internet tarayıcısının hem kurucusu hem de eski CEO'su Jon Von Tetzchner ve birlikte çalıştığı 25 dev ekip tarafından hazırlanan hızlı ve teknolojik bir internet tarayıcısı. ÜCRETSİZ
Yandex Yandex
Yandex Windows 8 için Yandex, hızlı ve kullanışlı arama servisidir. ÜCRETSİZ

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