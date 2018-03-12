Better Half uygulamasıyla sevgilinizle ilişkiye başladığınız günden bu yana geçen zamanı takip edebilirsiniz.
Better Half uygulaması Android cihazlarınızda eşinizle veya sevgilinizle geçirdiğiniz günleri saymanızda yardımcı oluyor.
Sevgilinizle veya eşinizle birlikte kullanabileceğiniz Better Half uygulaması, ilişkinizin başladığı günden bu yana geçen zamanı takip etmek için oldukça başarılı bir uygulama olarak öne çıkıyor. Uygulamayı başlattıktan sonra sizin ve partnerinizin isimleriyle birlikte fotoğraflarınızı da yükledikten sonra ilişkinizin başladığı tarih ve partnerinizin doğum tarihi gibi alanları doldurmanız gerekiyor. Bu adımdan sonra uygulama ana ekranında toplam gün sayısı veya gün, ay ve yıl şeklinde birlikte geçirdiğiniz zamanı görüntüleyebiliyorsunuz.
Yıldönümlerinde ve sevgilinizin doğum gününde size bildirimler gönderen Better Half uygulamasında, partnerinizin burcunu da görüntüleyebiliyorsunuz. Burç uyumu ve özelliklerini de inceleyebileceğiniz uygulamada bulunan bir başka güzel özellik de hazır mesajlar bölümü. Aşk, özlem, doğum günü, yıldönümü gibi başlıklar altında birbirinden anlamlı sözler sunan Better Half uygulamasında, partnerinizi mutlu edecek sözleri bularak ona gönderebilirsiniz. İnternet bağlantısı olmadan da kullanabileceğiniz Better Half uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.
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