Better Half uygulaması Android cihazlarınızda eşinizle veya sevgilinizle geçirdiğiniz günleri saymanızda yardımcı oluyor.

Sevgilinizle veya eşinizle birlikte kullanabileceğiniz Better Half uygulaması, ilişkinizin başladığı günden bu yana geçen zamanı takip etmek için oldukça başarılı bir uygulama olarak öne çıkıyor. Uygulamayı başlattıktan sonra sizin ve partnerinizin isimleriyle birlikte fotoğraflarınızı da yükledikten sonra ilişkinizin başladığı tarih ve partnerinizin doğum tarihi gibi alanları doldurmanız gerekiyor. Bu adımdan sonra uygulama ana ekranında toplam gün sayısı veya gün, ay ve yıl şeklinde birlikte geçirdiğiniz zamanı görüntüleyebiliyorsunuz.