Dizilerde ve Oyunlarda Spin Off Ne Demek?

Eğer sık sık dizi seyreden ya da oyun oynayan biriyseniz duymuş olabileceğiniz bir kelime olan spin off ne demek biliyor musunuz? Genel kültürünüzü artıracak bu kelime genellikle dizilerde ve oyunlarda kullanılıyor. Peki spin off nedir? Gelin sizin için açıklayalım.

Spin Off Nedir?

Kelime anlamı olarak spin off; kopup fırlatmak, yan ürün gibi anlamlara gelmektedir. Dizilerdeki ve oyunlardaki spin off ise sevilen bir karakterin aynı evrendeki başka bir yapımına denir. Ana karakterlerden ya da yan karakterlerden birinin ayrıca dizisi ya da oyunu yapılıyorsa buna spin off denir.

Çok tutmuş olan oyun serilerinin ya da dizilerin spin off’u çekilebilir. Prequel ya da sequel yapmaktansa böyle bir yola da gidebilirler. Özellikle de ilgi çekici karakterlerin bulunduğu bir diziye ya da oyuna spin off çekmek çok daha mantıklıdır. Böylece aynı evren içerisinde kalarak, hayranların beğenisini kazanmış bir karakterin hikayesine daha geniş şekilde yer verilebilir.

Piyasada artık pek çok spin off iş görüyoruz. Bunlardan belki de en meşhuru Breaking Bad dizisinin spin off’u olan Better Call Saul olacaktır. Breaking Bad epey sevilen bir diziydi ve pek çok kişiyi kendisine bağlamayı başardı. Dizideki yan karakterlerden biri olan Saul ise hayranlar tarafından aşırı beğenildi.

Dizide çok fazla ekran süresi olmamasına rağmen renkli ve farklı kişiliğinden ötürü pek çok Breaking Bad hayranı Saul’u daha fazla görmek istiyordu. Yapımcılar da bu durumun farkında olacaklar ki Breaking Bad bittikten kısa bir süre sonra Better Call Saul’u yayına aldılar

Spin off’lara verilebilecek bir diğer örnek ise hiç şüphesiz Saygı dizisi olacaktır. Behzat Ç’nin efsane kötüsü Ercüment Çözer’in kendi hikayesinin anlatıldığı bu dizi yerli spin off’lara en iyi örneklerden biridir. Ercüment Çözer çok sıra dışı bir karakterdi ve Türk dizilerinde pek göremediğimiz cinsten biriydi.

Spin off nedir, spin off ne demek gibi sorulara cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin spin off’unu en çok beğendiğiniz dizi ya da oyun hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.