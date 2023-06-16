Çok İşinize Yarayacak Half Life 2 Hileleri
Dünyanın gelmiş geçmiş en popüler FPS oyunlarından biri olan Half Life 2’nin çok işinize yarayacak hileleri burada.
Half Life 2’yi oynamayan, bilmeyen, duymayan kaldı mı? Sanmıyoruz. Tekrar tekrar geri dönüp oynama isteği uyandıran bu kült oyun bugün bile hala keyifle oynanabilecek bir yapım. Eğer bir yerde takıldıysanız ya da oyuna biraz renk katıp eğlenmek istiyorsanız aşağıdaki Half Life 2 hilelerini kullanabilirsiniz.
Pek çok oyunda olduğu gibi Half Life 2’de de hileler bulunuyor. Pek çok oyuncu bu hileleri kullanarak oyunda daha çok vakit geçirebiliyor ya da geçirdikleri vakti daha eğlenceli getirmeye çalışabiliyorlar. Bize düşen de sizlerle hile kodlarını paylaşmak. Aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak Half Life 2’yi hile kullanılabilir hale getirip ardından da ilgili kodları kullanarak hileleri aktif edebilirsiniz.
Half Life 2 Hileler Nasıl Kullanılır?
- Half Life 2'nin simgesine sağ tıklayın.
- Ardından Özellikler bölümüne girin.
- Akabinde "C/Program Files/Half-Life 2/hl2.exe" yazan yerin sonuna boşluk bırakarak “-console” komutunu ekleyin.
- Çıkış yapmadan önce uygula ve tamama basıp çıkın.
Yukarıdaki işlemi yaptıktan sonra artık hile kodlarımızı kullanabiliriz. Pek çok oyunda olduğu gibi “é” tuşuna (Tab’ın üstündeki, 1’in solundaki) basarak konsolu açabiliriz ve Half Life 2 hile kodlarını girebiliriz.
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Half-Life 2 veya Source motorlarını daha önce bir kez olsun kurcaladıysanız muhtemelen oyun içinde yer alan "Corpse01.
Half Life 2 Hileleri
- god: Ölümsüzlük hilesi
- infinite_aux_power: Zırhınıza sonsuz enerji verme hilesi
- buddha: Karakteriniz hasar alsa da ölmez
- givecurrentammo: Silahınıza mermi verme hilesi
- ch_createjeep: Araba ışınlama hilesi
- ai_disable: Düşmanı etkisiz hale getirme hilesi
- impulse 82: Jeep yaratır.
- noclip: Clipping Modu’nu kapatır.
- impulse 105: Düşmanlar sizi duyamaz.
- notaget: Düşmanlarınız sizi görmezden gelir.
- npc_create: NPC yaratır.
- god: Tanrı Modu
- sv_maxvelocity #: Hareket eden nesnenin maksimum hızını ayarlar (#: Sayı)
- impulse 101: Tüm silahları verir.
- impulse 76: İnsan homurtusu yaratır.
- cl_drawhud 1: HUD ekranını açar / kapatır.
- air_density #: Havanın yoğunluğunu değiştirir (#: Sayı)
- cl_showfps 1: FPS oranını gösterir.
- give: Öğe alır.
- impulse 102: Çivi yaratır.
- hurtme: Oyuncuya hasar verir.
- sv_friction #: Dünya’nın sürtünme oranını ayarlar (#: Sayı)
- maps: Haritaları listeler.
- sv_gravity #: Yerçekimini ayarlar (#: Sayı)
Half Life 2 Silah Hileleri
- give weapon_molotov: Molotof kokteyli
- give weapon_smg2: Smg2
- give item_healthkit: Sağlık seti
- give item_suit
- give weapon_ar1: ar1
- give weapon_pistol: Tabanca
- give item_ml_grenade: ml bombası
- give weapon_bugbait: Böcek
- give weapon_crossbow: Yaylı tüfek
- give weapon_ar2: ar2
- give weapon_extinguisher: Yayın söndürücü
- give weapon_hmg1: hmg1
- give weapon_hopwire: Hopwire
- give weapon_smg1: Smg1
- give weapon_brickbat: Tuğla parçası
- give weapon_sniperrifle: Keskin nişancı tüfeği
- give weapon_alyxgun: alyxgun
- give item_ar2_grenade: ar2 bombası
- give weapon_binoculars: Dürbün
- give item_battery: Batarya
- give weapon_rpg: Bazuka
- give weapon_flaregun: İşaret fişeği tabancası
- give weapon_cguard: cguard
- give weapon_shotgun: Pompalı tüfek
Half Life 2 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyunlarda hile kullanıyor musunuz? Favori Half Life 2 hileniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.
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