Çok İşinize Yarayacak Half Life 2 Hileleri

Half Life 2’yi oynamayan, bilmeyen, duymayan kaldı mı? Sanmıyoruz. Tekrar tekrar geri dönüp oynama isteği uyandıran bu kült oyun bugün bile hala keyifle oynanabilecek bir yapım. Eğer bir yerde takıldıysanız ya da oyuna biraz renk katıp eğlenmek istiyorsanız aşağıdaki Half Life 2 hilelerini kullanabilirsiniz.

Pek çok oyunda olduğu gibi Half Life 2’de de hileler bulunuyor. Pek çok oyuncu bu hileleri kullanarak oyunda daha çok vakit geçirebiliyor ya da geçirdikleri vakti daha eğlenceli getirmeye çalışabiliyorlar. Bize düşen de sizlerle hile kodlarını paylaşmak. Aşağıdaki adımları sırasıyla uygulayarak Half Life 2’yi hile kullanılabilir hale getirip ardından da ilgili kodları kullanarak hileleri aktif edebilirsiniz.

Half Life 2 Hileler Nasıl Kullanılır?

Half Life 2'nin simgesine sağ tıklayın.

Ardından Özellikler bölümüne girin.

bölümüne girin. Akabinde "C/Program Files/Half-Life 2/hl2.exe" yazan yerin sonuna boşluk bırakarak “ -console ” komutunu ekleyin.

” komutunu ekleyin. Çıkış yapmadan önce uygula ve tamama basıp çıkın.

Yukarıdaki işlemi yaptıktan sonra artık hile kodlarımızı kullanabiliriz. Pek çok oyunda olduğu gibi “é” tuşuna (Tab’ın üstündeki, 1’in solundaki) basarak konsolu açabiliriz ve Half Life 2 hile kodlarını girebiliriz.

Half Life 2 Hileleri

god: Ölümsüzlük hilesi

infinite_aux_power: Zırhınıza sonsuz enerji verme hilesi

buddha: Karakteriniz hasar alsa da ölmez

givecurrentammo: Silahınıza mermi verme hilesi

ch_createjeep: Araba ışınlama hilesi

ai_disable: Düşmanı etkisiz hale getirme hilesi

impulse 82: Jeep yaratır.

noclip: Clipping Modu’nu kapatır.

impulse 105: Düşmanlar sizi duyamaz.

notaget: Düşmanlarınız sizi görmezden gelir.

npc_create: NPC yaratır.

god: Tanrı Modu

sv_maxvelocity #: Hareket eden nesnenin maksimum hızını ayarlar (#: Sayı)

impulse 101: Tüm silahları verir.

impulse 76: İnsan homurtusu yaratır.

cl_drawhud 1: HUD ekranını açar / kapatır.

air_density #: Havanın yoğunluğunu değiştirir (#: Sayı)

cl_showfps 1: FPS oranını gösterir.

give: Öğe alır.

impulse 102: Çivi yaratır.

hurtme: Oyuncuya hasar verir.

sv_friction #: Dünya’nın sürtünme oranını ayarlar (#: Sayı)

maps: Haritaları listeler.

sv_gravity #: Yerçekimini ayarlar (#: Sayı)

Half Life 2 Silah Hileleri

give weapon_molotov: Molotof kokteyli

give weapon_smg2: Smg2

give item_healthkit: Sağlık seti

give item_suit

give weapon_ar1: ar1

give weapon_pistol: Tabanca

give item_ml_grenade: ml bombası

give weapon_bugbait: Böcek

give weapon_crossbow: Yaylı tüfek

give weapon_ar2: ar2

give weapon_extinguisher: Yayın söndürücü

give weapon_hmg1: hmg1

give weapon_hopwire: Hopwire

give weapon_smg1: Smg1

give weapon_brickbat: Tuğla parçası

give weapon_sniperrifle: Keskin nişancı tüfeği

give weapon_alyxgun: alyxgun

give item_ar2_grenade: ar2 bombası

give weapon_binoculars: Dürbün

give item_battery: Batarya

give weapon_rpg: Bazuka

give weapon_flaregun: İşaret fişeği tabancası

give weapon_cguard: cguard

give weapon_shotgun: Pompalı tüfek

Half Life 2 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyunlarda hile kullanıyor musunuz? Favori Half Life 2 hileniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.