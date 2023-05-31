Red Dead Redemption 2 Hileleri - RDR2 Hileleri

Şüphesiz ki Red Dead Redemption 2 muhteşem bir oyun. Hepimiz saatlerimizi RDR2 oynayarak geçirdik. Eğer Red Dead Redemption 2’de bir yerde takıldıysanız ya da oyunda daha fazla eğlenmek istiyorsanız RDR2 hilelerine başvurabilirsiniz.

Aşağıda sizler için Red Dead Redemption 2 hilelerini sıraladık. Kendi zevkinize ya da ihtiyacınıza göre ilgili hilelerden birini ya da birkaçını kullanabilirsiniz.

Red Dead Redemption 2 Hileleri Nasıl Kullanılır?

Öncelikle oyunu durdurun.

Akabinde Settings seçeneğine gelin

seçeneğine gelin Sonra da PlayStation 4'te Üçgen, Xbox One'da ise Y düğmesine basın.

Cheat menüsüne ulaşmış olduğunuz. Bundan sonra hile kodlarını girebilirsiniz.

Çok önemli not Eğer oyunda hile kullanmaya başlarsanız artık kupa (başarım) alamayacaksınız. Bu nedenle oyunda hile yapmadan önce oyunu kaydettiğinizden emin olun. Ayrıca RDR2 hilelerini kullandığınızda oyunu bir daha kaydedemeyeceksiniz. Hile kullanmaya başlamadan önce mutlaka bunları göz önünde bulundurun.

RDR2 Hileleri

Guide me better (Deadeye yeteneğinin seviyesini 1 yapar)

Make me better (Deadeye yeteneğinin seviyesini 2'ye çıkarır)

I shall be better (Deadeye yeteneğinin seviyesini 3'e çıkarır)

I still seek more (Deadeye yeteneğinin seviyesini 4'e çıkarır)

I seek and I find (Deadeye yeteneğinin seviyesini 5'e çıkarır)

Be greedy only for foresight (Sınırsız Deadeye)

Seek all the bounty of this place (Sağlık, dayanıklılık ve deadeye çubuklarını arttırır)

You flourish before you die (Sağlık, dayanıklılık ve deadeye çubuklarını doldurur)

Abundance is the dullest desire (Sınırsız cephane sağlar)

Greed is American Virtue (Envanterinize ağır silahlar ekler)

Greed is now a virtue (500$ verir)

Eat of Knowledge (Tüm tarifleri öğretir)

Share (Tüm kamp geliştirmelerini açar)

You Long for Sight but See Nothing (Sisi kaldırarak tüm haritayı gösterir)

Better than my dog (Atınızı her mesafeden çağırabilmenizi sağlar)

A fool on command (Anında sarhoş olmanızı sağlar)

My kingdom is a horse (Atınızla bağınızı güçlendirir)

Run! Run! Run! (Bir yarış atı yaratır)

Keep your dreams simple (Tek atlı bir araba yaratır)

Virtue Unearned is not virtue (Honor derecenizi arttırır)

You revel in your disgrace, I see (Honor derecenizi minimuma indirir)

You Seek More Than The World Offers (Tüm çubuklarınızı doldurur ve güçlendirir)

You are a beast built for war (Bir savaş atı yaratır)

The best of the old ways (Bir at arabası yaratır)

You want more than you have (Rose Grey Bar Arap Atı yaratır)

You want something new (Rasgele bir at yaratır)

Keep your dreams light (Bir at ve vagon yaratır)

Would you be happier as a clown? (Bir sirk arabası yaratır)

A simple life, a beautiful death (Temel silahları verir)

Death is silence (Gizliliğe yönelik silahlar verir)

History is written by fools (Silahşör silahları verir)

Vanity. All is vanity (Arthur'un gardrobundaki tüm giysileri açar)

Balance. All is balance (Honor seviyesini sıfırlar)

The lucky be strong evermore (Stamina sınırsız olur)

You want punishment (Aranan derecenizi yükseltir)

You want freedom (Aranan derecenizi azaltır)

You want everyone to go away (Aranan derecesini ve konulan ödülleri kaldırır)

RDR2 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz oyunlarda hile kullanıyor musunuz? Favori RDR2 hileniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.