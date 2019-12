Bloons TD 6 oyunu Android cihazlarda oynayabileceğiniz aksiyon ve macera oyunudur.

Bloon’lar geri döndü ve her zamankinden daha güçlüler! 2 yepyeni maymun olan Medyum ve Simyacı dahil, 21 güçlü maymun atıcı! Muhteşem maymun atıcılar, yükseltmeler, Kahramanlarla ve etkin yetenekleri harmanlayarak mükemmel savunmanı oluştur ve yoluna çıkan tüm Bloon’ları patlat!

Her oyunda, 20 muhteşem yükseltmeye sahip bu benzersiz ve güçlü maymunlardan birini yerleştir. Her kahramanın gücü ve sinerjisine uygun oyun stratejileri oluştur.

3 yükseltme yolu ile tüm maymun atıcılar artık 3 inanılmaz yol seçeneğine sahip... 5. Kademe yükseltmeler - en iyi yükseltmeler- o kadar güçlüdür ki yalnızca en iyi maymun bu yükseltmelere sahip olabilir.

Size saatler boyunca eğlence sunan en iyi strateji oyununu sunmak üzere tasarlanmış devasa 3D atıcı savunması oyunu için hazır ol. Capcanlı maymun animasyonları ve yükseltme dış dörünümleri ile etkileyici görsel efektler sunan oyunda çok eğleneceğinizi umuyorum.

Şimdi bu bloon’lar kendi kendine patlamayacak. Oklarını keskinleştir ve Bloons TD 6 oyna! Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza indirebilirsiniz.