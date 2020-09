Apple Watch 6 vs Watch SE: Hangisi Daha İyi?

Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinlikte Watch Series 6 ve daha uygun fiyatlı olan Watch SE modellerini tüketicilerle buluşturdu. Peki bu iki akıllı saat arasında kalan kişiler hangisini tercih etmeli? Apple Watch 6 vs Watch SE Kıyaslaması yazımızda merak ettiğiniz bu detaya ışık tutacağız.

Her iki model de 18 Eylül tarihinden itibaren yurt dışında satın alınabilir durumda olacak. Öte taraftan ülkemizde stoklara girmesi birkaç haftayı bulacak gibi gözüküyor. Önden bir hatırlatma olması adına her iki modelin fiyatlandırması şu şekilde:

- Apple Watch Series 6 40mm 3.799 TL

- Apple Watch Series 6 44mm 4.049 TL

- Apple Watch SE 40mm 2.699 TL

- Apple Watch SE 44mm 2.949 TL

Yani her iki model arasında yaklaşık 1.100 TL tutarında bir fark bulunuyor ki bu, ülkemizdeki pek çok kişi için oldukça kritik bir fark. Bu iki modelle yakından ilgileniyorsanız ancak hangisini almanız gerektiğinden emin değilseniz her iki modeli sizler için derinlemesine kıyasladık.

Apple Watch 6 vs Watch SE: Farkları Neler?

- Watch 6'da Her Zaman Açık Ekran teknolojisi bulunurken Watch SE'de bulunmuyor.

- Watch 6'da S6 kullanılırken Watch SE'de S5 kullanılıyor.

- Watch 6 daha iyi sağlık takibi için kan oksijen seviyesini ölçebiliyor ve elektrokardiyografi ile birlikte geliyor.

İşte Watch 6 ve Watch SE özellik, tasarım ve fiyat kıyaslaması!

Watch 6 vs Watch SE: Ekran ve Tasarım Kıyaslaması

Her iki modelin ekranı aynı boyutlara ve çözünürlüğe sahip olduğu için her iki modelde de benzer bir deneyim sizleri bekliyor olacak. Ayrıca her iki model de suya dayanıklıdır ve şirketin aynı etkinlikte tanıttığı yeni aksesuarlar ile uyumludur.

Ancak Watch 6, daha fazla renk seçeneğine sahip. Diğer modeldeki gümüş, gri ve altın renklerine ek olarak gerçekten başarılı bir mavi ve kırmızı renk seçeneği ile birlikte geliyor.

Son olarak Watch 6, Watch 5 ile birlikte sunulan Her Zaman Açık Ekran teknolojisine sahip. Bu noktada Watch SE'nin bunu sunmadığını hatırlatalım. Söz konusu teknoloji ile birlikte akıllı saatiniz gerçek bir saat izlenimi verebiliyor. Bu sayede bildirimleri ya da saati görmek için kolunuzu kaldırmak zorunda kalmıyorsunuz.

Watch 6 vs Watch SE: Özellik Kıyaslaması

Watch 6 yeni nesil mobil işlemci S6 ile birlikte gelirken Watch SE ise S5 yonga setini kullanıyor. SE'nin işlemcisi Watch 6 kadar hızlı olmasa da Watch 3'ten iki kat hızlı olduğu açıklandı. Bu da kayda değer bir performans elde edeceğiniz anlamına geliyor.

Watch 6 ile birlikte önemli bir güncelleme olan kan oksijen seviyesi ölçümü kullanıcılara sunuluyor. Oksimetre olarak da bilinen bu sensör nefes alıp verdiğiniz on beş saniye boyunca kişisel verilerinizi izliyor ve topluyor. Bu sensör Covid-19 gibi hastalıklarda önemli bir detay çünkü hastalığın, vücudunuzu ne kadar etkilediğinin bir işaretidir.

Her iki saatte de nabzınızı ölçebilmeniz için optik nabız sensörü var ancak Watch SE, Watch 6'nın aksine elektrokardiyografiye sahip değil.

Watch 6 vs Watch SE: Fiyat Kıyaslaması

Yazının başında da bahsettiğimiz gibi her iki model arasında 1.100 TL gibi bir fark bulunuyor. Eğer Watch 6 almak isterseniz 40mm için 3.799 TL ve 44mm için 4.049 TL ödemeniz gerekiyor. Eğer Watch SE almak isterseniz 40 mm için 2.699 TL ve 44mm için 2.949 TL ödemeniz gerekiyor.

ÖZELLİK Watch Series 6 Watch SE Ekran Retina OLED 368x448 piksel Retina OLED 368x448 piksel Her Zaman Açık Ekran Var Yok Boyutlar 34mm x 10,4mm / 38mm x 10,4mm 34mm x 10,4mm / 38mm x 10,4mm Ağırlık 30,5 gr / 36 gr 30,49 gr / 36,36 gr Malzeme Seçenekleri Alüminyum / Çelik / Titanyum Alüminyum Pusula Var Var Suya Dayanıklılık Var, 5 ATM Var, 5 ATM Optik Nabız Sensörü Var Var Elektrokardiyografi Var Yok Kan Oksijen Seviyesi Ölçümü Var Yok İşlemci Apple S6 Apple S5 Depolama Kapasitesi 32 GB 32 GB Hoparlör Var Var Mikrofon Var Var Batarya Ömrü 18 Saat 18 Saat Yazılım watchOS 7 watchOS 7 Uyumluluk iPhone iPhone 40mm Fiyatı 3.799 TL 2.699 TL 44mm Fiyatı 4.049 TL 2.949 TL

Kimler Watch Series 6 Almalı?

Bu kıyaslamanın ardından Watch Series 6 alması gerekenleri şu şekilde özetleyebiliriz:

- Daha iyi sağlık takibi isteyenler.

- Daha güçlü ve uzun vadeli bir cihaz isteyenler.

- Maddi yönden herhangi bir sıkıntısı olmayanlar.

Kimler Watch SE Almalı?

Bu kıyaslamanın ardından Watch SE alması gerekenleri şu şekilde özetleyebiliriz:

- Akıllı saati gündelik kullanım için isteyenler.

- 1.100 TL fazla ödeme yapmak istemeyenler.