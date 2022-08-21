Android İçin En İyi Kule Savunma Oyunları

Android işletim sistemine sahip cihazlarda kule savunma oyunları oynamak isteyen kişiler için birbirinden başarılı mobil oyunların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz bir oyunu indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Eskiden atarilerde oynanan Rampart ile macerasına başlayan kule savunma oyunları daha sonra bilgisayarlar için geliştirilen oyunlarla devam etti. Ardından web tabanlı oyunlar ve en sonunda da mobil cihazlar için pek çok kule savunma oyunu geliştirildi.

Mobil cihazlar için geliştirilen ve kule savunma oyunu dediğimizde ilk akla gelen sanırım Plants vs. Zombies olur. Uzunca bir süre liderliği elinden bırakmayan bu strateji ve kule savunma oyununun başarısını gören diğer firmalar da, benzer pek çok oyun tasarladı.

Şu anda da Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz pek çok kule savunma oyunu mevcut. Peki, bu türdeki en başarılı mobil oyunlar neler? Bu yazıda uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebileceğiniz birbirinden başarılı oyunları sıraladık.

Kule Savunma Oyunları Listesi

Bloons TD 6

Grow Castle

Swamp Attack

Defense Zone 3

Kingdom Rush

Radiant Defense

Digfender

Plants vs. Zombies 2

Guns'n'Glory WW2

Royal Revolt 2

Bloons TD 6

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Bloons TD 6, maymunlar ile bir savunma oluşturarak tüm Bloon'ları patlatmaya çalışıyorsunuz. Bunu yapabilmek için maymunları doğru yerlere yerleştirmeniz gerekiyor. Oyunda pek çok bölüm bulunuyor. Bölümleri geçtikçe oyunun zorluk seviyesi artıyor.

Grow Castle

Başarılı oynanış sistemine sahip olan Grow Castle'da kalenizi düşman saldırısına karşı savunmaya çalışıyorsunuz. Bunun için doğru bir strateji uygulamanız gerekiyor. Oyunda yer alan çeşitli karakterleri kaleye konumlandırabilirsiniz. Oyunu indireiblir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Swamp Attack

Çok kolay bir oynanışa sahip olan Swamp Attack isimli yapımda bataklıktan çıkan hayvanlara ve canavarlara karşı savunmaya çalışıyorsunuz. Savunma esnasında ekrana dokunarak karakterin ateş etmesini sağlayabilirsiniz. Oyunun tek oyunculu modunda çok fazla sayıda seviye mevcut.

Defense Zone 3

Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonunuz ya da tabletiniz üzerinden oynayabileceğiniz Defense Zone 3'te tıpkı listedeki diğer yapımlar gibi savunma yapmanız gerekiyor. Dört zorluk seviyesinin yer aldığı oyunda bölümler geçtikçe zorluk seviyesi önemli ölçüde artıyor.

Kingdom Rush

Kule savunma oyunu denildiğinde akla ilk gelen yapım olan Kingdom Rush, dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip. Popüler oyun Google Play Store'da 10 milyondan fazla indirme sayısı ile dikkat çekiyor. 50'yi aşkın farklı düşmanın yer aldığı Kingdom Rush isimli yapımı internet olmadığı zamanlarda da oynayabilirsiniz.

Radiant Defense

Ücretsiz olarak sunulan Radiant Defense isimli mobil oyunda gezegeni uzaylı istilasından kurtarmaya çalışıyorsunuz. Savunma yapabilmeniz için kullanabileceğiniz çeşitli silahlar ve tuzaklar bulunuyor. Bunları doğru şekilde kullanarak seviyeleri tamamlayabilirsiniz. Elbette bu pek de kolay olmuyor.

Digfender

Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmenize olanak tanıyan Digfender isimli yapımda kalenin alt kısmından gelen düşmanlara karşı savunma yapmanız gerekiyor. Ayrıca değerli taşlar da bulmaya çalışıyorsunuz. Çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen yapımda çeşitli yükseltmeler yer alıyor.

Plants vs. Zombies 2

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Plants vs. Zombies 2'de bahçenizi zombilere karşı savunmaya çalışıyorsunuz. 300'den fazla seviyenin yer aldığı oyunda savunma yapabilmek için kullanabileceğiniz çeşitli bitkiler bulunuyor. Bu bitkiler çeşitli özelliklere sahip. Örneğin bir bitki çok dayanıklıyken diğeri ise ateş edebiliyor.

Guns'n'Glory WW2

İkinci Dünya Savaşı temasına sahip olan Guns'n'Glory WW2'de savunma yapabilmenizi sağlayan çeşitli birlikler bulunuyor. Uygun birlikleri doğru yerlere konumlandırarak başarılı şekilde savunma yapabilmeniz mümkün. 3 farklı zorluk modunun yer aldığı yapımda çeşitli haritalar bulunuyor. Guns'n'Glory WW2'yi indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Royal Revolt 2

Kalenizi düşmanlara karşı savunmaya çalıştığınız Royal Revolt 2 isimli oyunda kalenizi güçlendirebilir ve kahramanınızı geliştirebilirsiniz. Kulenizi başarılı bir şekilde savunabilmeniz için doğru stratejiler uygulamalısınız. Çok başarılı bir oynanış sistemine sahip olan yapımda ittifak da oluşturabilmeniz mümkün.

Bu yazıda kule savunma türündeki en başarılı yapımları bir arada topladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Android için en iyi strateji oyunları listemize göz atabilirsiniz.