Octopus Game LLC’nin oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Catopedia mobil simülasyon oyunu olarak yayın hayatına devam ediyor.

Birbirinden farklı oyunlar ile dünyanın dört bir yanındaki oyunculara ulaşmaya devam eden geliştirici ekip, şu sıralar Catopedia ile beğenileri kazanıyor.

Hem Android hem de iOS platformunda oyuncular tarafından oldukça beğenilen başarılı yapım 50 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Birbirinden farklı kedileri yakından tanıyacağımız ve onları inceleme fırsatı bulacağımız yapım içerisinde kedilerin odalarını yeniden inşa edecek, dekore edecek ve onları birer çift olmaz üzere odalara yerleştireceğiz.

İlginç görevlerin de yer aldığı yapım içerisinde 150’den fazla nesneyi de keşfedecek, 40 farklı kediden koleksiyon yapacak, çeşitli süsler ile tasarımlarımızı daha da güzelleştireceğiz.