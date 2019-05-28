Mobil oyunlara benzersiz bir RPG deneyimi sunan Knightphone şu sıralar deli gibi indirilmeye devam ediyor.

Google Play üzerinde Android oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Knightphone bir aksiyon oyunudur. Orta dereceli grafikleri ve eşsiz oynanışı ile oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran yapım, ücretsiz olması ile de oyuncuların yüzünü güldürüyor. Yeni bir oyun olarak geçtiğimiz günlerde karşımıza çıkan yapımda ilerlemeye dayalı bir oynanış bizleri bekliyor olacak.

Oyuncular kalelerini korumak için karşılarına çıkan düşmanları yok edecekler. Kale dışında da ilerleyerek yeni yerler almaya çalışacağımız mobil oyunda kaynakları da toplamak için ter dökeceğiz. Hem saldırı hem de savunma rolünü üstleneceğimiz yapımda sezgisel ve basit kontroller yer alacak.

Yapımda 1’e 1 mücadeleler de yapılacak.