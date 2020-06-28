Defansif bir rol oyunu olarak adından söz ettiren Leturn Play Store üzerinde geniş oyuncu kitlesine ulaşmaya devam ediyor.

Oynaması ücretsiz olarak yayınlandığı günden bu yana oyuncuların beklentisini karşılamayı başaran oyun çevrimdışı olarak oynanabilen bir kule oyunu olarak ifade ediliyor.

Destansı ve bir o kadar da öyküsel bir roman hikâyesini karşımıza çıkaran yapım da 6 farklı sihirbaz ve 30 farklı da büyü modeli yer alıyor.

Oyuncular kendilerine uygun sihirbazı seçerek oyuna dahil olacak, birbirinden farklı yaratıklara ve düşman modellerine karşı kulelerini savunmaya çalışacaklar.

Görseller bakımından tatmin edici olan yapım, efekt ve sesler ile oyunculara aksiyon dolu anlar sunuyor.

Başarılı yapım 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.