Evrenin En İyi RPG Oyunları

Pek çok oyuncu ekranın karşısına geçip güzel bir oyun oynamaya bayılır. Özellikle sizi uzun soluklu bir oyuna. Şanslıyız ki RPG oyunları bunu en iyi yapan oyun türlerinden bir tanesi. Biz de bu yazımızda rol yapma sevdalıları için en iyi RPG oyunları sıraladık. Eğer içlerinde oynamadığınız bir yapım varsa çok şey kaçırmışsınız demektir.

En İyi RPG Oyunları

Divinity: Original Sin 2

Taktiksel rol yapma oyunları içerisinde son yıllarda çıkmış olan en iyi yapımlardan biri olan Divinity Original Sin 2, özellikle eski tarz RPG seven oyuncuları mest edecek. Sıra tabanlı bir dövüşe sahip olan Divinity: Original Sin 2, keşif ve rol yapma öğelerini bol bol tecrübe edebileceğiniz uzun soluklu bir oyun.

Pillars of Eternity

Pek çok iyi RPG oyununa imza atmış Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen ve strateji türüne yön veren oyunların büyük kitlelere ulaşmasını sağlayan Paradox Interactive tarafından yayınlanan Pillars of Eternity bizlere fantastik bir dünyanın kapılarını açıyor.

Persona 5

Persona serisinin belki de en çok konuşulan oyunu Persona 5, 2016 yılında çıktı. Playstation 3 ve Playstation 4 için çıkarıldığı ve daha çok doğu pazarına hitap eden bir oyun olduğu için ülkemizde maalesef çok geniş kitlelere ulaşamadı. Oldukça iyi bir rol yapma oyunu olan Persona 5, anime severler için oldukça eşsiz bir oyun.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines

Bir dönemin efsane oyunu olan Vampire: The Masquerade Bloodlines oldukça kusurlu ve sıkıntılı bir oyun olmasına rağmen bizleri uzun süre kendisine bağlayabildi ve zihnimizden kolay kolay çıkmayan bir oyun oldu. Rol yapma mekanikleri bakımından çok zengin olan Vampire: The Masquerade Bloodlines şüphesiz ki en iyi vampir oyunlarından da bir tanesi. Etrafı keşfetmek ve benzersiz bir hikayeye dalmak isteyenler bu klasik, kült oyunu kaçırmasın.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Son 10 yıl içerisinde belki de en çok konuşulan oyunlardan birisi olan Skyrim, oyun tarihinin en iyi yapımlarından biri olarak bile gösterilebilir. Mod geliştiriciler tarafından adeta baştan yaratılan Skyrim’i bitirmek neredeyse imkansız. Çok geniş ve detaylı bir dünyası bulunan Skyrim’de yapabileceklerinizin sınırı yok gibi. Yan görevleri takip etmekten ana görevin ne olduğunu sık sık unutabileceğiniz bu oyunu oynarken zaman nasıl geçti anlamayacaksınız bile.

The Witcher 3: Wild Hunt

Çıktı günden beri adeta bir fenomen haline gelen The Witcher 3 pek çok kişinin favori oyunu. Günümüzde animesiyle, dizisiyle ve ana materyal kaynağı olan kitaplarıyla kocaman bir külliyata dönüşen The Witcher, üçüncü oyunu ile neredeyse tüm Dünya’yı salladı. Aşırı derin karakterleri, benzersiz dünyası, takip etmesi keyifli ve merak uyandıran görevleriyle bizlere harika bir hikaye anlatan The Witcher 3’ü eğer hala oynamadıysanız şimdi tam sırası.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Kotor kısaltmasıyla bilinen Star Wars: Knights of the Old Republic, bir Star Wars hayranının oynayabileceği en iyi oyun desek yanılmayız herhalde. BioWare tarafından geliştirilen ve bir RPG olarak başyapıt sayılabilecek bir oyun olan Kotor, hayranlar tarafından en çok remastered/remake versiyonu beklenen oyun olabilir. İkinci oyununun duyurulması da Star Wars sevenleri adeta mutluluktan ağlattı. Bakalım ikinci oyun ilki kadar iyi olabilecek mi?

Mass Effect 2

En iyi bilim kurgu oyunlarından biri olan Mass Effect 2, RPG öğeleri bakımından en zengin oyunlardan birisi. Uzayda geçen bir aksiyon ve macera oyununda rol yapmak pek çok bilim kurgu severin en çok istediği şey olabilir. Mass Effect 2 ile benzersiz bir uzay serüvenine hazır olun ve kendi verdiğiniz kararların hikayeyi nasıl etkilediğini görün.

Fallout: New Vegas

Fallout serisinin en çok beğenilen oyunu olan Fallout: New Vegas, çıktığı dönemden bugüne kadar en iyi RPG’lerden biri olarak gösterildi. Kıyamet sonrası bir dünyayı deneyimlemek ve nükleer felaketten sonraki dünyada dolaşmak isteyen oyuncuların muhakkak bu oyunu oynaması gerek.

Planescape: Torment

Kült bir RPG klasiği olan Planescape Torment, Dungeons & Dragons hayranlarının kesinlikle oynaması -muhtemelen oynadığı- gereken bir oyun. Zengin hikayesi ve izometrik bakışa sahip bir oyun olmasından ötürü oldschool RPG severlerin favori yapımlarından bir tanesidir.

Baldur’s Gate

Planescape Torment’i geliştiren efsanevi oyun stüdyosu Beamdog tarafından geliştirilen Baldur’s Gate, çıktığı dönem bütün fantastik rol yapma oyunları içerisinde en görkemlisiydi. Derin hikayeye ve ilginç bir olay örgüsüne sahip olan Baldur’s Gate dövüş mekanikleri anlamında da döneminin en iyilerindendi.

Disco Elysium

2019 yılında çıkan Disco Elysium piyasaya sürüldüğünden beri bizlere RPG oyunun ne olduğunu tekrar sorgulattı. Listedeki RPG yönü en kuvvetli oyun olan Disco Elysium eğer bir RPG oyunuysa diğerleri neydi? Kelimelerle tarifi zor olacak kadar detaylı ve kompleks bir oyun olan Disco Elysium’da aldığınız her karar, attığınız her adım sizi bambaşka yerlere götürebilir. Muazzam genişlikte bir dünya sunan bu oyunda gördüğünüz her karakterle upuzun diyaloglara girebilir ve gerçek bir rol yapma oyununun keyfini sürebilirsiniz.

En iyi RPG oyunlardan oluşan listemiz bu kadardı. Siz listemizdeki hangi oyunları oynadınız? Listemizde olmasını istediğiniz bir RPG oyunu var mı?